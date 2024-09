L'Associació In via organitza una paella solidària per donar suport a les dones maltractades

Foto: Freepik

L'Associació In via, una organització sense ànim de lucre dedicada a donar suport a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat, ha anunciat la celebració de la Paella Solidària 2024.

Aquest esdeveniment tindrà lloc el proper 14 de setembre, entre les 12:00 h. i les 19:00 h. i té com a objectiu recaptar fons per continuar amb "els projectes de prevenció de violències masclistes i d´atenció integral a dones, joves, nens i col·lectius vulnerabilitzats".

La "Paella Solidària 2024" es durà a terme a la Plaça de Rosa Peraulet, al Poblenou (Barcelona). Per arribar al lloc, es pot fer mitjançant metro (parada Poblenou de la línia 4) o autobús (H16, 6, 136, B20, B25, V25, V27).

Els assistents podran gaudir de diferents opcions, amb preus diferents:

Tiquet Vermut (6 euros): Got de vermut o refresc + aperitiu.

Tiquet Paella (14 euros): Paella de Peix o Vegetariana (a escollir) + beguda (refresc, aigua, cervesa o vi).

Tiquet Vermut + Paella: 18 euros.

El vermut començarà a les 12.00 h, la paella a les 14.15 h. i el bingo musical, a les 16.30 h.

L'Associació Invia: Suport Integral a Col·lectius Vulnerables

L'Associació INvia treballa des de fa més de 65 anys en la inclusió social i el suport a les persones més vulnerables, especialment dones, infància i joventut en risc d'exclusió, persones sense llar i famílies en situació de pobresa . Mitjançant diversos programes i projectes, Invia proporciona assistència i eines per a la integració social, l'educació, l'ocupació i l'atenció sanitària.

Entre les seves funcions, l' Associació ofereix atenció integral a dones víctimes de violència de gènere , suport psicològic i educatiu a nens i joves en situació de risc , i acompanyament a persones grans que pateixen solitud i aïllament . També implementa programes d'inserció laboral i formació per a col·lectius que enfronten barreres a l'accés a l'ocupació, així com serveis d'acolliment i orientació per a persones sense llar.

Campanyes i Activitats Solidàries

Esdeveniments com la Paella Solidària 2024 són fonamentals per a l' Associació In via, ja que permeten recaptar fons i donar visibilitat a la seva missió. Les campanyes solidàries ajuden a finançar projectes que tenen un impacte directe a la vida de moltes persones, proporcionant recursos essencials per als qui més ho necessiten.