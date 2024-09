Ada Colau desmenteix el "globus sonda" que abandona Barcelona

Setembre no veurà dimitir l'exalcaldessa Ada Colau qui s'ha pres uns quants dies per desmentir la notícia filtrada als mitjans entre gent del seu partit a principis d'aquesta setmana. Així ho ha explicat un portaveu de premsa de la formació a Metrópoli Oberta desmentint les informacions aparegudes als mitjans en una maniobra de comunicació coneguda en els burladors polítics com a “ globus sonda ”.

ELS COMUNS APOSTEN PER LA COMUNICACIÓ DE GLOBUS SONDA?

Quan un polític amb responsabilitat ha de prendre decisions amb pressa i, sent por que siguin polèmiques o impopulars, una vegada la informació ha fet volar, al cap de poc temps arriba la resposta d'experts, analistes i ciutadans amb vocació de contertulis en columnes de opinió, xarxes socials, debats familiars i el carrer. De vegades, el plantejament original cristal·litzarà tenint en compte la resposta social i es matisarà. En altres, la necessitat de la mesura no contemplarà marxa enrere, encara que la ciutadania podrà haver estat previnguda tènuament dels canvis.

Aquesta estratègia, coneguda en termes de comunicació política com a globus sonda , s'ha tornat una pràctica habitual que conviu amb notícies, fake news i anàlisis esbiaixades.

El globus sonda és una tècnica vinculada a l'àmbit de la comunicació política i institucional. Parteix d'entitats que necessiten sondejar de forma constant l'opinió pública per desenvolupar les seves estratègies . A més a més, són actors d'interès per al debat col·lectiu. Hi ha una predisposició a rebre i valorar la informació que generen o que es vinculen a la seva acció. Són organitzacions amb un accés privilegiat a canals de comunicació, professionals de la informació i grups d'interès, a través dels quals poden filtrar missatges al conjunt de la ciutadania. Cosa que encaixa a la perfecció amb els Comuns de capa caiguda des d'unes eleccions municipals i autonòmiques on la ciutadania els ha retirat "la confiança".

Tradicionalment, la utilització d'aquesta tècnica s'ha vinculat a prémer l'opinió pública sobre un tema concret i pot suposar un desgast excessiu per als protagonistes polítics afectats. És una manera ràpida de valorar el terreny per perfilar posicionaments polítics, sense necessitat de vincular aquest treball de prospecció a lacció real dun partit. L'absència de canals o fonts oficials que recolzin el globus sonda sempre serveix com a última línia de defensa, permetent tota mena de matisacions o fins i tot la negació de les informacions atribuïdes.



Així, sense mullar-se públicament, es comença a crear opinió pública respecte a un tema i la mobilització d'electors afins. Pel que és habitual veure determinades formacions polítiques llançar globus sonda que ni tan sols compten amb una base real, sinó que tan sols pretenen posar el focus sobre el partit en qüestió i guanyar-li una atenció que no hauria pogut aconseguir d'una altra manera.

En aquest cas, el globus queda desdibuixat i es converteix en el que anomenem dogwhistles: missatges dirigits a l'activació de simpatitzants i nínxols de votants molt predisposats a la mobilització, amb l'ajuda dels quals un partit intenta fer-se buit a l'agenda mediàtica i al debat col·lectiu .

D'aquesta manera Colau i els seus assessors de comunicació han buscat tornar a posar el focus mediàtic a l'exalcaldessa, pràcticament desapareguda de l'esfera pública durant tot un estiu molt intens políticament parlant.

Però cal recordar que l'ús constant d'aquest tipus de filtracions pot acabar per transmetre una imatge d'inconsistència i manca d'iniciativa política, de manera que sembli que la presa de decisions és donada segons el rumb de l'opinió pública i sense un full de ruta clara.

A més, els mitjans no afavorits per la filtració o els afavorits i desmentits posteriorment després de la filtració es poden veure agreujats si aquestes maniobres són constants, igual que la ciutadania pot començar a sentir recel del fet que tantes informacions no autoritzades surtin a la llum.

ELS COMUNS DESMENTEIXEN DOS DIES DESPRÉS DE LA FILTRACIÓ QUE ADA COLAU ES QUEDA A BARCELONA

Els Comuns asseguren dos dies després "que no està previst la sortida de l'exalcaldessa, actual regidora i portaveu de la formació a l'Ajuntament de Barcelona" després que dimarts passat, El Confidencial informés en primer lloc de la imminent sortida de Colau del consistori al setembre i concretava que Colau pretenia centrar-se en la projecció internacional de Catalunya a Comú per tornar a presentar-se a les eleccions per a l'alcaldia del 2027.

Han hagut de passar diversos dies perquè els comuns donin per finalitzada la seva estratègia de "globus sonda" volent cridar l'atenció pública després d'un llarg període de temps on Ada Colau ha marcat un perfil mediàtic baix, com va passar a la investidura d'aquest mes d'agost de l'actual president de la Generalitat, Salvador Illa.

Seguirem informant...