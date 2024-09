El Tibidabo esdevindrà un laboratori d'experiments científics aquest cap de setmana

El tren del Tibidabo - Tibidabo

Amb motiu de la Setmana de la Física, el Tibidabo omplirà aquest cap de setmana el Parc d´atraccions d'espectacles, dinàmiques i experiments científics per a tots els públics. La proposta, que convertirà les atraccions en camps de proves físiques, forma part de l'aliança entre el Tibidabo i el grau d'Enginyeria Física de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech ( UPC) per a la promoció de les vocacions científiques i tecnològiques a les diferents etapes educatives.

Els visitants que s'acostin al Tibidabo rebran un passaport científic amb què podran accedir i completar les diferents activitats que trobaran al Parc. L'Avió, el vaixell Piratta i el Tibidabo Express seran els principals camps de proves i on els participants podran experimentar amb la velocitat i el moviment de les atraccions per després compartir els seus resultats.

A més de convertir les atraccions en grans zones d'experimentació, la Setmana de la Física portarà al Tibidabo tota mena de propostes vinculades al món de la ciència i la física. La banda de jazz MobyDixie, en col·laboració amb docents de la UPC, serà l'encarregada d'iniciar la jornada amb l'espectacle MateMusiC, que fusiona el món de la música, la física i les matemàtiques. A la tarda, la Sala CreaTibi acollirà l'Escape Room 'Engranajes perdidos', que proposa diferents enigmes amb què els participants podran descobrir les aportacions de diferents dones al desenvolupament de la ciència.

L'endemà, el grup OpenBrains iniciarà la programació científica amb l'espectacle 'Les tres neurones', que mostra el procés que segueix el nostre cervell des del moment que rep un estímul fins a la seva reacció. També, la Sala CreaTibi tornarà a convertir-se Escape Room 'Engranatges perduts'. La Setmana de la Física es tancarà amb una festa final protagonitzada per la mascota del Tibidabo Bi i els personatges retrofuturistes de l'Associació Nautilus.

Programació solidària, formativa i cultural al Tibidabo

Amb la celebració de la Setmana de la Física, el Tibidabo inicia un mes de setembre amb una intensa programació formativa, solidària i cultural. Concretament, el Parc d'atraccions acollirà la jornada Visió per Tothom, organitzada per la Fundació Ramon Martí i Bonet per l'impuls de projectes destinats a l'atenció precoç, detecció i prevenció de la ceguesa infantil.

En els dies següents el Tibidabo també celebrarà la festa solidària Uncopdemà, organitzada per la Fundació Migranodearena a favor dels nens en situacions de vulnerabilitat; la jornada Ponte la Gorra, d'Afanoc, pel suport a nens i adolescents amb càncer; o una jornada coorganitzada pel Tibidabo i l'Institut de Recerca Sant Pau per l'impuls de la divulgació de la investigació amb perspectiva de gènere i el foment de les vocacions científiques. La programació es completarà amb la participació de més de 500 persones al ball de la Jornada Casa de la Sardana.