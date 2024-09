Diada de Catalunya 2024: aquests són els horaris i el recorregut de la manifestació a Barcelona

Aquest proper dimecres 11 de setembre, les entitats independentistes catalanes es tornaran a mobilitzar amb motiu de la Diada. Sota el lema Tornem als carrers. Independència, la convocatòria d'aquest any tindrà un format unitari i descentralitzat, amb manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa , recuperant l'estil que es va utilitzar el 2016. El moment culminant d'aquestes concentracions està previst per a les 17.14 hores , una picada d'ullet simbòlica a la caiguda de Barcelona el 1714 durant la Guerra de Successió Espanyola.

Una altra de les grans novetats d'aquest any és que l'organització de la manifestació de la Diada 2024 no recau únicament a l'ANC, sinó que serà duta a terme per sis entitats: l'ANC, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència ( AMI), el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN.

Els impulsors de l'esdeveniment busquen revitalitzar la unitat del moviment independentista i tornar a mobilitzar aquells que se senten "decebuts" després dels anys del 'procés' i que han deixat de participar activament, ja sigui als carrers oa les urnes.

Foto: Diada 11S

A Barcelona, la manifestació sortirà des de l'Estació de França i culminarà a l'Arc de Triomf. En finalitzar la marxa, se celebraran discursos i, posteriorment, la tradicional Festa per la Llibertat organitzada per Òmnium Cultural. Aquest esdeveniment comptarà amb les actuacions de grups com Al·lèrgiques al Pol·len, Ginestà i Flashy Ice Cream. La protesta començarà a les 16.00 hores i l'acte central polític es desenvoluparà a les 17.14 hores.

A més del lema central, cada ciutat participant a les mobilitzacions enfocarà les seves reclamacions en temes específics relacionats amb l'agenda independentista. A Barcelona, per exemple, es farà èmfasi en la defensa del dret a l'habitatge , en resposta a les lleis sobre la matèria que han estat anul·lades pel Tribunal Constitucional.

La convocatòria d'aquesta Diada de Catalunya es presenta com un intent de recobrar l'ímpetu perdut del moviment independentista, en un context de desencís entre part de la base social. S'espera que la jornada no sigui només una reivindicació dels drets nacionals de Catalunya, sinó també una demostració de força i unitat en un moment d'incertesa política i social.