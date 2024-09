La bogeria del lloguer a Barcelona: 1.600 euros al mes i 36 trucades diàries per pis oferit

Fotomuntatge d'una immobiliària a Barcelona - EP - Sheda Art

El preu dels lloguers marca el màxim en el segon trimestre de l'any en assolir els 1.106 euros de mitjana, amb un total de 9 províncies amb preus per sobre de la barrera dels 1.000 euros al mes, segons dades del 'Baròmetre del Lloguer' , elaborat per l'Observatori del Lloguer de la Fundació Lloguer Segur i la Universitat Rey Juan Carlos.

Tot i això, a l'estudi es recalca que les diferències entre els diferents territoris són molt marcades i, mentre que en comunitats autònomes com Illes Balears se superen els 1.600 euros, en altres, com Extremadura els lloguers no arriben als 560 euros al mes.

Tot i això, a 9 províncies se supera ja la barrera dels 1.000 euros al mes, amb Balears al capdavant (1.602 euros) i seguida per Barcelona (1.598 euros), Madrid (1.497 euros) i Biscaia (1.421 euros). També Guipúscoa (1.224 euros), Màlaga (1.189 euros), Las Palmas (1.075 euros), València (1.039 euros) i Santa Cruz de Tenerife (1.037 euros).

A més, segons l'informe, entre l'abril i el juny la pressió de la demanda sobre el lloguer s'ha disparat. Així, per cada vivenda que surt al mercat del lloguer, 115 persones s'hi interessen en deu dies, davant dels 50 contactes que es van registrar el primer trimestre de l'any, que des de l'Observatori consideraven "pressió alta".

L'Observatori del Lloguer rastreja la mitjana de contactes que rep una oferta d'habitatge de lloguer en un termini de deu dies i els classifica a: zones de pressió normal (d'1 a 15 contactes), en risc (de 15 a 30), elevada (de 30 a 45), alta (de 45 a 60), molt alta (de 60 a 75) i fora de rang (més de 75).

Per tant, aquest nou registre surt del rang establert per l'Observatori i consolida així una tendència continuada de creixement en els darrers cinc anys. El 2019, la pressió nacional era de 16.

Per províncies, la majoria han experimentat pujades de pressió, en alguns casos, de gran força, però Barcelona destaca molt per sobre de totes (362). El segueixen Biscaia (168), València (138), Alacant (116), Santa Creu de Tenerife (109), Balears (102), Madrid (102), Tarragona (99), Las Palmas (84) i Guipúscoa (84) .

Tot això malgrat que l'oferta d'habitatge disponible ha augment en uns 8.000 immobles el segon trimestre, fins a una oferta total de 762.354 habitatges, que segueix representant una minva de 50.000 habitatges respecte al 2023, any que va marcar un mínim davant de els anteriors.

"Malgrat que l'oferta ha pujat respecte al primer trimestre, les dades demostren que és insuficient. La població segueix creixent a les grans ciutats, especialment Madrid i Barcelona, cosa que fa que la demanda no deixi de créixer", ha afirmat analista de l'Observatori del Lloguer, Sergio Cardona.

Barcelona, la província amb més pressió i més saturada

A l'estudi també es destaca l'alta pressió sobre el lloguer que registra Barcelona, la província més saturada del país. Així, a la capital catalana es van registrar el segon trimestre 362 persones interessades per una mateixa oferta en deu dies -36 trucades de mitjana al dia-, però hi ha vivendes que tenen més de 1.000 contactes en només deu dies.

"En alguns casos concrets sobrepassen fins i tot els 2.700. Es tracta d'immobles que es lloguen amb preus ajustats a l'índex, molt barats en comparació del que hi ha al mercat, cosa que fa que les peticions d'informació es disparin", assenyala Cardona.

La pressió de Barcelona s'ha estès a les províncies limítrofes, de manera que Tarragona ha passat en només un trimestre d'una pressió de 21 a 99; a Girona ha crescut des d'una pressió de 25 el primer trimestre a una de 66 ia Lleida, el nombre d'interessats per un habitatge en deu dies ha passat de 20 a 49 el segon trimestre.

En general, per cada habitatge que surt al mercat del lloguer a Catalunya es rep una mitjana de 318 contactes en un termini de deu dies, una xifra que el trimestre anterior se situava en 80 i que va tancar 2023 en 65.

Aquesta pressió de la demanda ha suposat que els preus del lloguer entre abril i juny creixessin fins a assolir els 1.402 euros de mitjana a Catalunya: Barcelona (1.598 euros), Girona (954 euros), Tarragona (804 euros) i Lleida (673 euros) .

Segons l'Observatori del Lloguer, les dades demostren que la Llei d'Habitatge en aquesta comunitat autònoma no està aconseguint el seu principal objectiu de baixar el preu del lloguer i han continuat creixent el segon trimestre.