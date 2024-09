Impressionants imatges d´una tuneladora a punt de travessar un vagó del Metro de Barcelona

Broca fregant el vagó de metro de la L3 a Barcelona - Xarxes socials

Aquest dimarts, un inusual i alarmant incident ha interromput la circulació a la línia 3 del Metro de Barcelona. A les 12.35 hores, entre les estacions de Liceu i Lesseps, el servei s'ha suspès després d'un despreniment al túnel ubicat al Passeig de Gràcia.

El que inicialment semblava una incidència menor s'ha revelat com una situació perillosa quan s'ha descobert que una tuneladora, utilitzada en les obres d'accessibilitat de la línia 4 (L4), havia perforat accidentalment el túnel de la L3, posant en risc un vagó amb passatgers a bord.

A continuació, podeu veure la imatge completa de la broca perforant el túnel i fregant el vagó del metro. També es pot veure els desperfectes que ha causat sobre el vagó en tocar-lo lleument:

Xarxes socials

Xarxes socials

El moment de l'impacte

Segons fonts municipals consultades per Europa Press, la maquinària pesant ha estat treballant a la superfície quan la seva broca ha perforat el sostre del túnel de la L3. Les alarmes han saltat quan el conductor d'un tren de la L3, que circulava en aquell moment, ha notat pols i petites pedres a la via. Immediatament, ha contactat amb el centre de control per reportar la situació. En resposta, la circulació ha estat suspesa "automàticament" com a mesura preventiva, evitant el que podria haver estat un desastre més gran.