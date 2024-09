La vuitena millor pizzeria del món és a Barcelona

El local és obligatori per als amants de la pizza. Foto: Europa Press / Canva Pro

50 Top Pizza, la guia de referència internacional per als amants d'aquest menjar italià, ha lliurat els seus premis anuals a Nàpols i, una altra vegada, una pizzeria de Barcelona torna a ocupar una de les posicions d'honor. Es tracta de la Sartoria Panatieri, que està considerada la vuitena millor del món.

Fundada pels xefs Rafa Panatieri i Jorge Sastre, s'ha destacat ràpidament a l'escena gastronòmica local pel seu enfocament innovador i sostenible cap a la pizza artesanal.

Trajectòria

Va obrir les portes el 2020 amb la missió d'oferir una experiència única de pizza, centrada en ingredients de qualitat i producció local. Tots dos xefs tenen una trajectòria notable: Rafa Panatieri va treballar anteriorment com a xef executiu al prestigiós restaurant Roca Moo, mentre que Jorge Sastre també ha treballat en cuines de renom. Junts, van decidir crear un concepte de pizzeria que es distingeixi no només per la qualitat del seu producte, sinó també pel compromís amb la sostenibilitat i la traçabilitat dels ingredients.

Les seves marques de la casa

Enfocament en Ingredients Locals i Sostenibles: Sartoria Panatieri s'enorgulleix de fer servir ingredients locals i orgànics sempre que sigui possible. Gran part dels ingredients provenen del mateix hort urbà, així com de productors locals acuradament seleccionats. Utilitzen farines ecològiques, tomàquets cultivats localment, i oli d'oliva verge extra d'alta qualitat.

Massa Artesanal de Fermentació Llarga: la massa de les pizzes és elaborada a mà amb tècniques tradicionals i es fermenta durant almenys 48 hores. Això no només millora la digestibilitat de la pizza, sinó que també ressalta els sabors naturals dels ingredients.

Tècniques Culinàries Innovadores: incorporen tècniques modernes i d'alta cuina a la preparació de les seves pizzes. Per exemple, algunes pizzes són acabades amb ingredients frescos després de sortir del forn, cosa que aporta un contrast de textures i sabors.

Ambient Càlid i Atractiu: l'ambient del restaurant és acollidor i modern, amb un disseny que barreja la calidesa dels materials naturals amb un toc contemporani. Això crea una experiència culinària relaxada, però alhora sofisticada.

Reconeixements i Premis: Sartoria Panatieri ha rebut diversos elogis de crítics gastronòmics i ha estat reconeguda com una de les millors pizzeries de Barcelona i Espanya a diverses guies i llistats internacionals.

Sartoria Panatieri destaca per la fusió de tradició i innovació. La seva aposta per ingredients d'alta qualitat, el respecte per la sostenibilitat i la creativitat culinària, la posicionen com una de les pizzeries més interessants i reconegudes de Barcelona. El seu enfocament ètic i la seva dedicació a l'excel·lència en cada detall han convertit Sartoria Panatieri en una destinació obligada per als amants de la pizza i la gastronomia.