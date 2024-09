Dani Sirera: "Colau marxa a Itàlia d'Erasmus"

Foto: EuropaPress

El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera , ha declarat en roda de premsa que " Colau se'n va a Itàlia d'Erasmus , però les seves polítiques nefastes es mantenen de la mà del deixeble Collboni".

En aquest sentit, Sirera ha recalcat que “Colau ha estat la pitjor alcaldessa de Barcelona, i ella mateixa s'avorreix de la ciutat i de la inseguretat que es viu, aquesta que ella mateixa va provocar decisions desastroses”. Dani Sirera també ha manifestat que “l'alcalde, Jaume Collboni, ha decidit mantenir les subvencions als quiosquets afins i continuar amb polítiques que estan deixant Barcelona pitjor del que Colau ho va fer”.

De fet, sobre la decisió de l´alcalde de mantenir l´eliminació de la missa del programa oficial de les festes de la Mercè, Sirera ha recordat que “el 24 de setembre celebrem les festes de la nostra patrona, la Mare de Déu de la Mercè, una verge cristiana . Com veiem, ens hem deslliurat de Colau, però no de les seves polítiques”.

Seguretat i oportunitats

El portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Juan Milián, ha explicat les iniciatives de les properes comissions que destaquen per voler dotar Barcelona de més seguretat i més oportunitats. A la Comissió de Presidència i Seguretat es defensaran dues iniciatives per acabar amb l'increment de l'ús d'armes punxants, com navalles, amb la dotació d'eines de protecció i detecció per a la Guàrdia Urbana i per procedir al desallotjament immediat de l'Ateneu Llibertari de Trinitat Vella a causa dels greus problemes que causa al barri”.

A la Comissió de Dret Socials, Cultura i Esport, Víctor Martí defensarà una iniciativa per promoure la gratuïtat en l'escolarització infantil de 0 a 3 anys. A més, preguntarà a l'Ajuntament sobre els recursos humans, econòmics i materials de què disposa el consistori per atendre l'arribada d'immigrants en situació administrativa irregular.

En el cas de la Comissió d'Urbanisme, Juan Milián proposarà rehabilitar, netejar i plantejar un projecte de plantació de nova vegetació al tram de les escales Forestier que ara mateix es troba molt deteriorat. També demanarà estudiar la implementació d´un pàrquing dissuasori al´accés de Barcelona, per la part de Zona Universitària.

Finalment, a la Comissió d'Economia, Ángeles Esteller presentarà una iniciativa per incorporar un paquet de beneficis fiscals que inclogui la rebaixa d'un 7% l'IBI, la reducció d'un 3% a l'impost de vehicles, així com al de plusvàlua, i la rebaixa d'un 6% l'impost de construccions i un 30% el del clavegueram, així com la supressió de la taxa de recollida de residus en domicilis particulars.