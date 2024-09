Barcelona tanca les 11 parades de les antigues ocellaries de la Rambla

L'Ajuntament de Barcelona ha tancat les 11 parades de les antigues ocelleries de la Rambla aquest dilluns a les 10, quan personal de l'Institut Municipal de Mercats ha recollit les claus de les 5 que seguien obertes (totes del mateix propietari) després de rebre l'autorització judicial , segons fonts municipals consultades per Europa Press.

El 21 d'agost el consistori va tancar 6 parades després de rebre una autorització judicial per poder fer la "recuperació forçosa" dels establiments, i fins aquest dilluns estava esperant la resolució per a les 5 restants per part d'un altre jutjat.

L'Ajuntament va activar la via judicial per desallotjar les antigues ocellaries el 25 de juliol després que els paradistes no tornessin les claus després d'anys de litigi judicial entre el consistori i els propietaris.

Les antigues ocelleries van deixar de vendre animals el 2009 i es van reconvertir en parades de gelats, dolços, entrades i records, la funció dels quals va deixar de contemplar-se al Pla Especial d'Ordenació de la Rambla, aprovat definitivament el 2016.

Per evitar el desallotjament, els paradistes van iniciar diferents iniciatives i accions judicials per mantenir-se a la Rambla --com la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que va ser rebutjada pel Parlament--, que han acabat amb 20 resolucions judicials "que confirmen que no poden vendre aquests productes”, va apuntar l'Ajuntament.