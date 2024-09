ERC proposa canviar el nom del Centre LGTBI de Barcelona: quin és l'escollit?

Foto: CanvaPro de Patrice_Audet y Amparo Garcia

El Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de Barcelona (ERC BCN) ha presentat avui una proposta formal a l'Ajuntament de Barcelona per retre un homenatge permanent a Armand de Fluvià, destacat activista i pioner en la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI+ a Catalunya i a l'Estat espanyol.

La iniciativa planteja que el Centre Municipal LGTBI de la ciutat passi a anomenar-se "Centre Municipal LGTBI - Armand de Fluvià" i que es col·loqui una placa commemorativa en la seva entrada, amb el consens de les entitats del Consell Municipal LGTBI.

Armand de Fluvià, pioner i referent indiscutible del moviment LGTBI+

La proposta d’ERC BCN posa de relleu la importància de la figura d’Armand de Fluvià, qui va ser un dels primers activistes a alçar la veu a favor dels drets de les persones LGTBI+ en un context molt advers, encara sota la dictadura franquista. Fluvià va fundar el Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH) en plena clandestinitat, i més tard, va ser una peça clau en la creació del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), la primera organització de l'Estat dedicada a la lluita pels drets de les persones gais. També va impulsar la creació de l’Institut Lambda, avui conegut com a Casal Lambda, el primer centre cultural i de serveis per a homes gais a l'Estat espanyol.



La seva contribució al moviment LGTBI+ no es va limitar a l'activisme, sinó que també va ser un impulsor del coneixement i preservació de la memòria històrica del col·lectiu, com demostra el Centre de Documentació Armand de Fluvià, ubicat al mateix Centre LGTBI de Barcelona.

El reconeixement a una vida dedicada a la lluita pels drets LGTBI+

Amb la seva recent defunció el 6 de setembre de 2024, ERC BCN considera que és moment d’honorar la seva figura amb un reconeixement visible i perdurable a la ciutat de Barcelona. Aquesta proposta no només busca retre homenatge a la seva trajectòria, sinó també reivindicar la història del moviment LGTBI+ i el seu arrelament a la ciutat, així com seguir impulsant els valors d’igualtat, dignitat i respecte per a tothom.



A més de la placa commemorativa, la proposta també inclou la possibilitat de desenvolupar activitats anuals per recordar la seva figura i les fites del moviment LGTBI+ a Barcelona.

Un pas més per visibilitzar i preservar la història del col·lectiu LGTBI+

ERC BCN considera que el nom d’Armand de Fluvià al Centre Municipal LGTBI no només farà justícia a la seva figura, sinó que també reforçarà la importància d’aquest espai com a centre de serveis, cultura i memòria per al col·lectiu LGTBI+.

L’objectiu és que Barcelona es refermi com una ciutat de referència en la defensa dels drets i la diversitat sexual i de gènere, reconeixent aquells que, com Armand de Fluvià, van dedicar la seva vida a lluitar per un món més just i igualitari.