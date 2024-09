L'odi creix a Barcelona: es disparen les denúncies per discriminació

Una imatge de Barcelona - kanuman de Getty Images Pro

Les denúncies per discriminació han augmentat "significativament" a Barcelona, segons ha informat aquest dimarts l'Ajuntament en un comunicat després de la presentació de l'informe de l'Observatori de les Discriminacions 2023, que recull que a la capital catalana l'any passat s'han registrat 865 incidents, 234 més que l?any anterior.

A 252 de les denúncies registrades s'han donat dos motius de discriminació alhora, sent els principals el racisme i la xenofòbia (230 incidències), discriminació per qüestions de salut (217) i LGTBIfòbia (205).

El consistori precisa que els drets vulnerats amb més freqüència van ser la integritat moral, gaudir d'un servei públic de qualitat i el de prestació de serveis; els principals agents discriminadors van ser entitats privades o empreses.

Els més discriminats són d'origen magribí o àrab

Les persones que pateixen més situacions de racisme i xenofòbia són d'origen magribí o àrab, seguides de persones negres i, en tercer lloc, d'origen llatinoamericà.

En els casos de discriminació per motius de salut, de les 217 incidències registrades, 151 estaven relacionades amb diagnòstics de salut mental i 42 amb la salut sexual i reproductiva, i el principal agent discriminador era l'Administració pública.

De les 205 denúncies per LGTBIfòbia, 109 van ser per gayfòbia i 58 per transfòbia i el principal agent discriminador van ser persones particulars, mentre que les agressions físiques van ser el tipus de discriminació més recurrent.

També s'han registrat denúncies per discriminació en l'ús de la llengua, un total de 125 incidències, totalment vinculades a l'ús de català i, en aquest cas concret, els agents discriminadors van ser entitats o empreses, sobretot treballadors i treballadores, que es van negar a parar esment en català.