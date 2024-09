Després de la darrera pallissa a l'estació d'Urquinaona, Daniel Sirera demana a Collboni que augmenti la seguretat al Metro

Sirera ha mostrat un vídeo en què es veu una baralla al metro. Foto: EuropaPress, Twitter @danielsirera

El líder del Partit Popular a Barcelona, Daniel Sirera , ha demanat a l'alcalde Jaume Collboni augmentar la vigilància al metro de la ciutat, davant la creixent percepció d'inseguretat entre els ciutadans. A través d'una piulada, Sirera va expressar la seva preocupació per l'increment de la delinqüència a la xarxa de transport públic, instant l'alcalde a prendre mesures immediates per garantir la seguretat dels barcelonins.

Barcelona és considerada per molta gent com una de les ciutats més insegures d'Espanya, i la delinqüència al metro ha estat una de les principals queixes dels usuaris. Sirera, com a part de l'oposició, va aprofitar l'oportunitat per assenyalar que Collboni no està fent prou per millorar la seguretat en aquest àmbit, tot i que la inseguretat és un dels problemes més assenyalats pels habitants de la ciutat.

Algunes de les mesures que ha proposat Sirera han estat l'augment de vigilants de seguretat a totes les estacions perquè no patrullin sols i també afegir un botó del pànic perquè els usuaris puguin prémer-ho si passa alguna cosa.

Sirera ha estat un crític constant de la gestió de la seguretat a Barcelona i ha vinculat la situació actual amb les polítiques del passat, referint-se de vegades a l'herència de l'anterior alcaldessa, Ada Colau, a la manca de control sobre la delinqüència.

La inseguretat de Barcelona ha estat un tema recurrent en el debat polític municipal, i el metro és un dels espais on més es nota, tal com es pot apreciar al vídeo penjat per Sirera. Més enllà de la violència, sobretot es nota als furts. Segons dades que va emetre l'emissora Ràdio Estel l'octubre del 2023, els robatoris al metro havien augmentat un 47,3% respecte al 2022. Per tant, cada cop són més les veus que demanen solucions davant aquest tema.