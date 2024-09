La torre de Jesucrist de la Sagrada Família s'acabarà de construir el 2025

Una imatge de la Sagrada Família. Foto: Catalunya Press

De mica en mica, la Sagrada Família s'acosta a la idea de la basílica que va idear Antoni Gaudí . La seva evolució es pot ser gairebé diàriament, ja que encara que la seva silueta està associada, des de fa temps, a la presència de grues, la veritat és que en els darrers temps el temple ha canviat.

I l'any que ve es viurà una nova fita de cara a l'aspecte definitiu que tindrà l'emblemàtica església barcelonina el 2025: els responsables asseguren que l'any que ve acabarà la construcció de la torre de Jesucrist.

La creu que coronarà la torre. Foto: Catalunya Press

Es tracta de la torre més alta que tindrà el temple, amb una alçada de més de 172 metres, coronada amb una creu de quatre braços de 17 metres d'alçada i un pes de 100 tones . Jordi Faulí, arquitecte en cap de la basílica, ha fet un repàs al que s'ha fet fins ara, amb restauracions significatives com el campanar de Judes i construccions de diversos claustres i de la capella de l'Asunción.

Sobre la creu que coronarà la torre, ha recordat que és “el que Gaudí va dir”, matisant que, si bé les mesures no són al mil·límetre, respecten la voluntat de l'arquitecte. "És una creu acampanada", ha assenyalat Faulí. "Serà de ceràmica esmaltada i estarà revestida de vidre i reflectirà la llum del sol", ha destacat, explicant que de les seves puntes "sortiran llums que il·luminaran el cel a la nit". Al seu interior, hi haurà un mirador amb espectaculars vistes de Barcelona .

Un detall de l´interior de la Sagrada Família. Foto: Catalunya Press

"Les nostres previsions és que la creu i la torre estiguin acabades a finals del 2025 i que estigui beneïda el 2026", ha afegit Faulí, que ha destacat que hi cabran unes 11 persones al seu mirador. El seu muntatge s'anirà fent a poc a poc, primer amb la base, posteriorment amb els braços i, en darrera instància, la part superior, ha destacat l'arquitecte.



I el temple? Quan podria estar acabat?

"El nostre desig és acabar l'obra al complet al principi de la dècada del 2030. Ara mateix, tenim llicència per a la façana de la Glòria", ha destacat, en una de les intervencions més esperades, el director general del temple, Xavier Martínez , que com és habitual en els darrers anys no ha volgut concretar una data exacta, encara que difícilment seria abans que acabi el 2032.

"Quan tinguem més notícies sobre les dates els convocarem", ha afegit Martínez.

La maqueta de la Sagrada Família, amb obra completa. Foto: Catalunya Press

D'altra banda, els responsables del temple han explicat que han rebut 3,3 milions de visitants entre el gener i l'agost del 2024. La majoria han arribat dels Estats Units (el 19%), mentre que Espanya està en segon lloc, amb un 15% .

D'altra banda, el Patronat ha explicat que vol cofinançar un centenar de projectes del tercer sector.