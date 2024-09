PSOE i Puigdemont es reuneixen a Suïssa per intentar reconduir les relacions | Europa Press

El PSOE i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont s'han reunit aquest divendres a Suïssa per intentar reconduir les relacions entre socialistes i Junts després de les diferències que han mantingut al Congrés per qüestions com la proposta per a la tramitació de la regulació dels lloguers de temporada i per la senda d'estabilitat, segons han explicat fonts properes a Europa Press.

Així ho ha avançat 'Eldiario.es', que ha explicat que han celebrat la reunió mensual que estava pendent des d'agost, i en la qual els interlocutors han intentat trobar un acord perquè en la votació de la setmana vinent el Govern de Pedro Sánchez aprovi la senda d'estabilitat com a primer pas per a l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat.

Aquest dijous, després del vot contrari de Junts a la tramitació de la regulació dels lloguers de temporada, Puigdemont va avisar al PSOE a través de les xarxes socials que tornarien a votar 'no'.

Precisament, la vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va ser preguntada dijous per una possible reunió entre ambdues formacions fora d'Espanya i va assenyalar que estan "trobant ponts" per aconseguir que s'aprovin algunes de les qüestions més importants en els pròxims mesos, entre elles els PGE per al 2025. Així mateix, va negar que les relacions amb Junts estiguin trencades, malgrat que la formació ha tombat diverses votacions del Govern al Congrés.