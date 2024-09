Multitudinari inici de la Mercè en l'espai Mediterràniament, amb actuacions d’Oques Grasses i Figa Flawas

Aquesta nit de divendres, milers i milers de barcelonins es van reunir a la platja del Bogatell, a l'espai Mediterràniament d'Estrella Damm, per donar el tret de sortida a les Festes de la Mercè 2024. Ho van fer amb música en directe, en un ambient vibrant i festiu, molt especial. Maria Jaume, La Ludwig Band, Oques Grasses i Figa Flawas van oferir temes antics i també van presentar els seus nous treballs.

La cantant mallorquina Maria Jaume va ser l’encarregada d’obrir la nit de concerts a les 20:00 h, interpretant temes del seu tercer disc, *Nostalgia airlines*. Cançons com "Xin xin i bye bye", "Super mala pinta" i "Mala via" van ressonar a la platja, captivant els presents amb el seu estil íntim i melòdic.

A continuació, La Ludwig Band va pujar a l'escenari per continuar la festa. El grup va interpretar algunes de les seves cançons més populars, com "El meu amor se n’ha anat de vacances", "Marta", "Ara què la passa? (Monsieur Important)" i "30 monedes", destacant per la seva particular barreja de folk i pop alternatiu.

Ja ben entrada la nit, a les 23:30 h, va ser el torn d’Oques Grasses, que van presentar el seu àlbum *Fruit del deliri*. El grup va oferir un potent repertori que va incloure èxits com "Molta tralla", "Elefants", "Petar-ho", "Gossejo", "Com el dia i la nit" (junt amb Julieta), "Bancals", "Cul", "Serem ocells", "Com està el pati", "Sta guai" i "Toca", aquesta última amb la col·laboració de Figa Flawas.

Per tancar la nit, Figa Flawas va oferir una actuació plena d'energia, on van sonar alguns dels seus majors èxits, inclòs "La Marina sta morena". Amb prop de dos milions d’oients mensuals a Spotify, Figa Flawas s’ha consolidat com el grup català més escoltat a la plataforma, i la seva actuació va posar el fermall d’or a una nit inoblidable a les Festes de la Mercè.