Consulta la programació dels concerts de la Mercè a Barcelona per aquest dissabte 21 | Halley Records

Aquest dissabte 21 de setembre, les Festes de la Mercè ofereixen una àmplia programació musical, amb concerts en diferents punts de la ciutat. A continuació, et presentem els detalls dels principals escenaris, prioritzant les actuacions a la Platja del Bogatell, que compta amb alguns dels noms més destacats del dia.

A la Platja del Bogatell, la música començarà a les 20:30 h amb Ginestà, que aportaran la seva frescor i proximitat amb un directe ple de sensibilitat. A les 22:00 h, l'escenari serà pres per Álvaro de Luna, que, amb el seu estil pop energètic, promet emocionar el públic. A les 23:30 h, serà el torn de Stay Homas, el trio barceloní que es va donar a conèixer durant la pandèmia i que ha conquerit milers de seguidors amb la seva fusió de ritmes urbans i un estil desenfadat. Finalment, a la 1:10 h, Buhos tancarà la nit amb el seu característic rock festiu, assegurant un final ple d'energia i diversió.

En altres punts de la ciutat, la jornada també estarà plena d'actuacions. A l'Avinguda de la Catedral, a les 22:00 h, Maalem Hassan Boussou & Raúl Rodríguez Ensemble oferiran una fusió de música tradicional i contemporània, mentre que a mitjanit, Cala Vento aportarà el seu potent directe indie. Al carrer Menéndez i Pelayo, la nit serà variada amb l'actuació de Coco a les 20:00 h, seguida de Mamá Dousha, Sexenio, Guillermo Roma i, a les 23:30 h, Alfred García. Per tancar aquest escenari, Marlon pujarà a l'escenari a les 0:50 h.

A l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, el BAM (Barcelona Acció Musical) començarà a les 12:00 h amb Lucía Fumero, seguida de Leona, CRNDS, Cheb Kerem, Malika i, a les 20:15 h, Cheb Runner. La música en aquesta ubicació s'allargarà durant tot el dia amb propostes emergents que combinen diferents gèneres i estils.

Altres escenaris, com els Jardins del Doctor Pla i Armengol, acolliran a les 22:00 h Kaleidoscope amb Rita Payés i Javier Colina, mentre que al Parc de la Ciutadella es podrà gaudir de Juanlu Leprevost a les 22:00 h. La Plaça Catalunya serà testimoni dels concerts de Jester a les 20:30 h, Sybille's on Jupiter, Ciudad - La Amistad Ensemble i Ouineta, finalitzant amb Chill Mafia a la 1:30 h.

Per la seva banda, al Teatre Grec, Mercedes Peón actuarà a les 21:30 h, i Vive la Fête tancarà la jornada a les 23:30 h. A la Rambla del Raval, la programació inclourà Beel a les 21:00 h i Shobee & Madd a les 22:30 h, mentre que a Fabra i Coats hi haurà una interessant combinació de propostes locals emergents, com Carpa Negra a les 17:30 h i Roko Banana a les 20:40 h.

Amb una gran varietat de gèneres i estils, la jornada musical de la Mercè del dissabte 21 de setembre promet oferir alguna cosa per a tots els gustos, amb concerts repartits per tota Barcelona.