Bon ambient i diversió a la segona jornada de concerts de la Mercè a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm

Gent gaudint de l'oferta 360 graus del Festival Bamm organitzat a l'Antiga Fàbrica Damm/Foto: @Iordee76 per a CatalunyaPress

Aquest dissabte l' Antiga Fàbrica Estrella Damm dins el marc del festival BAM (Barcelona Acció Musical) va ser el punt de trobada per a la gent amant del bon ambient i les propostes culturals de 360 graus.

El migdia va arrencar amb les actuacions de Lucia Fumero, Leona i Crnds , mentre que la proposta de la tarda va continuar amb una fusió de sons de Cheb Kerem, Malika. Sent el tancament de la jornada de Cheb Runner .

Festival BAM Antiga Fàcriba Estrella Damm Lleona/ Foto:Gemma Martz

Els concerts van estar acompanyats d'una selecció nodrida i diversa de propostes gastronòmiques per a tots els gustos que van incloure opcions veganes i sense gluten, a càrrec de food trucks locals en una clara aposta d'Estrella Damm pel producte de quilòmetre zero.

Els participants van poder degustar menjar local i cervesa Damm/Foto: @Iordee76 per a CatalunyaPress

TALLER DE TAST DE CERVESES DAMM

Durant tot el dissabte s'han realitzat tasts guiats de cerveses Damm on els participants han pogut explorar els matisos dels diferents productes presents al mercat. S'hi ha cuidat cada petit detall oferint una experiència que deixa molt bon sabor de boca.

Les estovalles i les copes marquen la diferència en aquest singular tast de Cerveses Damm/ Foto: @Iordee76 per a CatalunyaPress

Aquests tasts continuaran durant aquest diumenge en horari d'entre les 13.00 i les 18.45 hores.

Detall de la sala on es realitzen els tasts de Cervesa a l'Antiga Fàbrica Damm/ Foto: @Iordee76 per a CatalunyaPress

Els horaris dels tasts en què es pot participar són els següents:

Horaris del tast de cerveses Damm/ Foto: CatalunyaPress

APOSTA PER LA INNOVACIÓ PER SER UN FESTIVAL 100% SOSTENIBLE

Estrella Damm centra tots els seus esforços a aconseguir que els festivals en què participa siguin 100% sostenibles i per això fruit del treball d'innovació interna dels seus equips ha sorgit un producte que converteix el Festival BAM en molt més sostenible gràcies al programa "Party, Hard, Drink Smart”.

Mitjançant un QR es pot accedir a una APP que es vincula al sistema de pagament del teu telèfon i targeta associada/ Foto: CatalunyaPress

Mitjançant el mateix qui vulgui, pot llogar o comprar un got que ha passat per un procés de validació circular que simula un barril de cervesa a l'exterior amb un interior de ceràmica. El mateix compta amb una nansa de color verd per facilitar-ne el transport i un mecanisme de cobrament sota la seva superfície que permet un pagament electrònic associat a una APP que es pot descarregar al teu mòbil mitjançant un codi QR.

Aquest got va ser el producte guanyador per apostar per la sostenibilitat a Estrella Damm / Foto: CatalunyaPress

Aquest sistema sostenible de beure, en constant evolució, permet adquirir qualsevol beguda del Festival amb cobrament automàtic i mantenint la beguda que contingui a l'òptima temperatura per al consum per 3 euros el lloguer i 19,99 euros la compra.

Hi ha estands ubicats per tot el recinte on es pot llogar o comprar aquest got sostenible/ Foto: CatalunyaPress

A més, el seu sistema de tancament impedeix la introducció de substàncies no desitjades al recipient i beure sense haver d'obrir totalment el got. Cosa que el converteix en un got segur pensat per gaudir de la bona música i l'ambient amb tota tranquil·litat. Un plus de seguretat els creadors del qual han volgut incorporar per fer-ho versàtil i fiable per a tothom.

EL FESTIVAL BAM CONTINUA AQUEST DIUMENGE A PARTIR DE LES 12 DEL MATÍ

L'Antiga Fàbrica Damm ofereix obres com aquesta ubicada en un dels seus espais/ Foto: @Iordee76 per a CatalunyaPress

Aquest diumenge la festa continuarà amb actuacions que aniran des del pop alternatiu de Hadas, Twin o Rebe, a la música d'estil urbà de 8KITOO i les propostes més experimentals de Canell Emocional, SDH i Somadamantina .

L'actuació de CRNDS a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm/ Foto: Gemma Martz

T'ho perdràs?