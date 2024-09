El PSC de Jaume Collboni guanyaria les eleccions a Barcelona, segons un sondeig

L?ordre en què quedarien les eleccions, segons l?enquesta. Foto: Europa Press / Junts / Canva Pro

El PSC guanyaria les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, obtenint entre 11 i 12 regidors, seguit de Junts (8-9), BComú (8), ERC (5), PP (4), Vox (2-3) i la CUP (0-1), segons una enquesta de Gesop publicada aquest dilluns 23 de setembre.

Els de Jaume Collboni aconseguirien el 23,1% dels vots, la qual cosa els donaria 2 regidors més que a les eleccions municipals de juny de 2023 , on van quedar en segon lloc amb 10 regidors. Junts, que va guanyar les eleccions el 2023 amb 11 regidors, baixaria fins al 18,4% dels vots, 3,8 punts menys, situant-se a 4,7 punts del PSC liderat per Jaume Collboni. El 2023, Collboni va quedar 2,6 punts per darrere de Trias.

Els Comuns acusen la marxa de Colau

Per la seva banda, Barcelona a Comú, sota el lideratge de Janet Sanz després de la sortida d'Ada Colau, es mantindria com la tercera força política, amb el 17% dels vots, cosa que representa una caiguda de 2,6 punts respecte al 2023 , passant de 9 a 8 regidors.

ERC i PP mantindrien la representació actual. Després de la substitució d'Elisenda Alamany per Ernest Maragall com a cap de llista d'ERC, els republicans pujarien una dècima (11,2%), mentre que el PP incrementaria el percentatge en quatre dècimes (9,1%). Vox pujaria una dècima, aconseguint el 5,8% dels vots.

L'enquesta, basada en 800 entrevistes telefòniques a ciutadans empadronats i amb dret a vot, realitzades a mitjans de setembre del 2024, mostra que el 26% dels enquestats estan indecisos, mentre que el 65,7% dels votants de Collboni el 2023 repetirien el seu vot actualment.

Pactes de governabilitat

Davant la pregunta sobre què hauria de fer el PSC a l'Ajuntament, el 42,2% dels votants preferiria un pacte amb ERC i BComú, mentre que el 37,6% optaria perquè el partit continués governant en solitari.

D'altra banda, el 43,2% dels votants de Junts creuen que el seu grup municipal hauria de pactar amb el govern de Collboni. Així mateix, el 62,8% dels votants d'ERC i el 87,3% dels de BComú donarien suport a una coalició entre BComú, ERC i PSC.

Seguretat, Tram, Aeroport...

El 96,6% dels enquestats estan a favor de prohibir l'ús de navalles al transport públic i en concentracions, mentre que el 74,6% dóna suport a augmentar la taxa turística per als creuers.

A més, el 73,9% dels participants està d'acord a unir el tramvia per l'avinguda Diagonal, el 71,3% vol eliminar els pisos turístics i el 64,5% està a favor de seguir limitant l'ús del cotxe centre de la ciutat. Pel que fa a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, el 48,2% s'hi mostra a favor, mentre que el 40,5% està en contra.