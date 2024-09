L'Oktoberfest torna a Barcelona del 3 al 20 d'octubre

El festival de la cervesa Oktoberfest Barcelona celebrarà la seva 11a edició a la ciutat del 3 al 20 d'octubre al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc, ha informat en un comunicat aquest dilluns.

L'esdeveniment té un aforament limitat a 6.000 persones, amb accés lliure, i estarà obert de dijous a diumenge, ja que dilluns, dimarts i dimecres estarà tancat.

Pel que fa a l'horari, el recinte estarà obert els dijous de 17 a 23 hores, els divendres de 17 a 1 hores, els dissabtes de 12 a 1 hores i els diumenges de 12 a 23 hores.

"Essència bavaresa"

Per mantenir "la seva essència bavaresa", el festival oferirà productes típics de la regió com 'pretzels', 'chucrut', salsitxes o les postres 'applestrudel', a més d'opcions veganes i celíaques.

L'esdeveniment combinarà la música tradicional i en directe, amb balls i competicions per portar "l'esperit festiu de Munic al cor de Barcelona".

Com a novetats, aquest any hi haurà una llotja VIP que envoltarà l'escenari principal, i que oferirà "una experiència encara més immersiva" un menú especial, i nou marxandatge.