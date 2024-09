Collboni, Illa i Rull encapçalen la comitiva de la Mercè després d'assistir a la missa | Europa Press

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, han encapçalat aquest dimarts la comitiva de la Mercè des de la basílica de la Mercè fins a l'Ajuntament acompanyats pels regidors.

La comitiva ha sortit de la basílica cap a les 12, al finalitzar la missa, en què han coincidit un president de la Generalitat i un alcalde de Barcelona per primera vegada des del 2014, quan van coincidir l'alcalde Xavier Trias i el president Artur Mas.

La missa l'ha oficiada el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i han assistit també els consellers de Presidència, Albert Dalmau, i de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto.

Els assistents a la basílica s'han trobat fora amb els regidors d'ERC i BComú, que no han anat a la missa, sinó directament a la comitiva popular.

Activistes per l'habitatge

Juntament amb la multitud que esperava a la plaça la comitiva, un grup d'activistes per l'habitatge ha xiulat les autoritats i cridat lemes com 'No s'entén, gent sense casa i cases sense gent', 'No tolerarem aquest ajuntament' i 'No tolerarem cap més desnonament'.

Els activistes han alçat la pancarta 'PSC desnona', que ha estat visible al començament de la comitiva just darrere de les autoritats.

Amb una vintena de músics, la Banda Municipal de Barcelona ha obert camí al carrer Regomir fins a arribar a la plaça Regomir i arribar a l'Ajuntament cap a les 12:15.

La comitiva també ha estat acompanyada per una representació de la cultura popular de la ciutat, amb gegants, capgrossos i l'Àliga de Barcelona.