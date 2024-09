Collboni prioritza un acord de pressupostos i no es tanca a governar també amb els Comuns | Europa Press

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha prioritzat que s'assoleixi un acord per als Pressupostos municipals amb ERC i Comuns abans que acabi l'any, i no tanca la porta a un govern de coalició amb els Comuns, a més dels republicans.

"A partir d'aquest acord amb els continguts de les polítiques, puc plantejar-me entrar en un govern de coalició, per al qual jo sempre he dit que les portes estan obertes, perquè jo vull tenir un govern més fort, amb més capacitat d'actuació", ha declarat en una entrevista a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press.

Després de ser preguntat si, a més d'ERC, contempla els Comuns per a aquesta coalició, ha respost que mai els ha tancat les portes: "Evidentment, s'ha de fer un camí, sabent que amb els Comuns hem de fer el camí una mica més llarg".

En aquest sentit, ha defensat la intenció de teixir una aliança amb ERC i Comuns per als Pressupostos, tot i que no descarta acords amb Junts en algunes matèries.

També ha dit que la figura de l'alcalde de nit estarà llesta abans que acabi l'any: "Tenim una figura, tenim el perfil ja molt definit".

I s'ha referit a la delinqüència a la ciutat explicant que els delictes han baixat fins a un 7% al juliol i agost, segons dades que ha facilitat dels Mossos d'Esquadra: "S'està produint un canvi en la tendència, estem doblant la corba".

Ha celebrat que en aquestes festes de la Mercè no s'hagin produït incidents greus i ha defensat que la festivitat ha tingut "com a protagonista" la pròpia festa.

Ha fet un bon balanç de la Copa Amèrica, que ha servit "per reconnectar Barcelona amb la mar" i reactivar la finalització del Port Olímpic.

Collboni ha afegit que no s'entén el gir dels Comuns sobre la Copa Amèrica i creu que la portaveu de BComú, Janet Sanz, "vol intentar marcar perfil propi", tot i que ha defensat que també és mèrit dels Comuns que l'esdeveniment vagi bé.