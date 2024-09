Netejar el pipí dels gossos serà obligatori per als seus amos a Barcelona

Segons càlculs recents, s'estima que a Barcelona hi ha al voltant de 180.000 gossos, i encara que ens agrada pensar que tots els amos són responsables, lamentablement, alguns no ho són tant . No recollir la femta de les mascotes pot comportar una multa de fins a 300 euros, i ara, l'Ajuntament de Barcelona està considerant sancionar també els que no netegin l'orina dels gossos. Segons ha informat La Vanguardia , la nova ordenança de civisme podria entrar en vigor durant el primer trimestre del 2025, encara que encara no s'ha fixat una data concreta.

L'objectiu d'aquesta proposta és millorar la convivència entre animals i ciutadans als espais públics, mantenint la neteja i el civisme als carrers . Encara que es preveu que la mesura s'implementi en els propers mesos, encara queden alguns detalls per definir, com si els propietaris hauran de portar només una ampolla d'aigua o si aquesta haurà de contenir una solució desinfectant específica per neutralitzar les males olors i altres efectes de la orina .

Un altre aspecte que segueix en discussió és si s'imposarà una sanció econòmica als propietaris que no compleixin la normativa. El que és clar és que la demanda perquè els propietaris netegin els orins de les seves mascotes ha estat una de les més sol·licitades a l'Ajuntament per comerciants i veïns, que estan "farts de les males olors", segons l'esmentada capçalera.

Entre el febrer i el juliol del 2024 s'han presentat 570 propostes, de les quals tres de les deu més recolzades estan relacionades amb la neteja d'orina dels animals a la via pública.

Altres sancions