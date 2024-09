'Xabolistes' del barri de Vallcarca impedeixen a treballadors socials de Barcelona fer la seva feina

Dos dels locals que estan sent investigats per l'Ajuntament són a l'avinguda de Vallcarca, mentre que un altre és un antic taller situat a prop d'aquesta via. En aquests espais hi ha diverses famílies amb fills menors, pertanyents a la comunitat gitano-romanesa que fa anys que viu en aquest barri de la zona alta de la ciutat en condicions d'infrahabitatge. Algunes d'aquestes persones també sobreviuen en barraques situades a solars okupats del mateix barri.

En els darrers temps, a més, associacions de veïns han denunciat diversos episodis d'incivisme a la zona. Cal destacar que Gràcia, i en concret Vallcarca, ha estat un dels llocs amb més presència i importància del moviment okupa a la ciutat.