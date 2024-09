La inseguretat a Barcelona dispara les alarmes: ja és la preocupació principal dels ciutadans

Barcelona - Canva Pro

La inseguretat es consolida com a principal problema per als barcelonins, segons l'Enquesta de Serveis Municipals 2024, presentada per Laia Bonet, tinent d'alcalde, i Màrius Boada, director de l'Oficina Municipal de Dades. Aquest estudi, que ha enquestat més de 6.000 ciutadans entre gener i abril del 2024, reflecteix una preocupació creixent per la inseguretat a la capital catalana, superant fins i tot altres desafiaments importants com l'accés a l'habitatge i la neteja.

Inseguretat en alça: la preocupació més gran dels ciutadans

El 27,7% dels enquestats ha assenyalat la inseguretat com el problema més gran de la ciutat, un augment considerable davant el 22,7% de l'any anterior. Aquesta tendència ressalta un creixent malestar entre els barcelonins, que veuen com els problemes relacionats amb robatoris, agressions i altres formes de delinqüència afecten el seu dia a dia, especialment en zones com Ciutat Vella, on la inseguretat continua sent la preocupació més gran.

Tot i que Bonet va destacar una disminució del 7% als delictes durant els mesos d'estiu, el sentiment general d'inseguretat sembla que està molt per sobre de les estadístiques oficials. Aquesta desconnexió entre percepció i dades reals subratlla la urgència amb què els ciutadans exigeixen millores visibles en la seguretat de la ciutat.

Accés a la vivenda i neteja: problemes en ascens

Després de la inseguretat, l'accés a l'habitatge és la segona preocupació més gran, afectant el 12,3% dels enquestats, un augment significatiu davant el 9,6% el 2023. El govern municipal ha reconegut la dificultat actual per trobar habitatge assequible i ha assegurat estar emprant totes les eines a la vostra disposició per millorar la situació.

Pel que fa a la neteja, tot i que ha millorat lleugerament gràcies al Pla Endreça, continua sent un tema rellevant per al 9,3% dels ciutadans. De fet, en barris com Sarrià, la neteja és vista com el problema més gran, segons l'informe.

Un canvi de prioritats a Barcelona

Aquest any hi ha hagut un canvi notable a les prioritats dels barcelonins. Si bé la inseguretat s'ha disparat com la preocupació més gran, temes com el turisme també han crescut en importància, ocupant el quart lloc amb un 5,4%, enfront del 2,7% del 2023. Aquestes dades reflecteixen l'impacte que el turisme massiu segueix tenint a la vida dels residents, especialment en zones cèntriques com l'Eixample.