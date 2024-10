El premi que ha guanyat una de les pizzeries més populars de Barcelona

Una pizza. Foto: Europa Press / Canva Pro

El restaurant barceloní Sartoria Panatieri ha aconseguit el segon lloc al prestigiós rànquing dels The Best Pizza Awards 2024, organitzat per The Best Chef. La cerimònia de lliurament es va celebrar aquest dilluns a Milà, Itàlia.

El concurs ha elogiat la nova visió de la pizza de Sartoria Panatieri, que es basa en l'ús d'ingredients d'alta qualitat, ecològics, de temporada i procedents de proveïdors locals o de cultius propis. També ha ressaltat el seu enfocament artesanal acurat en la producció de formatges i embotits.

A més, el restaurant va ser guardonat amb un dels premis especials, el 'The Best Pizza Margherita Award', que reconeix la “pizza Margherita més deliciosa”.

Per part seva, el restaurant Pepe in Grani ha mantingut el primer lloc del rànquing per quart any consecutiu, gràcies al seu paper en la "revolució del món de la pizza".

La llista Top 100 inclou mestres pizzers de 29 països i 72 ciutats, i s'elabora a partir dels vots dels mateixos nominats, que seleccionen deu col·legues del sector, a més de les opinions d'un grup d'experts gastronòmics.

Un local habitual a les llistes de premis

El mes passat, el local va ser nomenat com a vuitena millor pizzeria del món per part de 50 Top Pizza , la guia de referència d'aquest menjar italià.

El 2023, Sartoria Panatieri va obtenir importants reconeixements a nivell mundial. Va ser guardonada com la millor pizzeria d'Europa (fora d'Itàlia) als premis 50 Top Pizza , consolidant la seva reputació a l'escena internacional.

A més, va aconseguir el tercer lloc en el rànquing global de les millors pizzeries del món, un avenç notable des de la seva posició número 21 el 2022. La pizzeria també va rebre el premi especial Pizza of the Year 2023 - Latteria Sorrentina Award per la seva innovadora pizza amb salsa de tomàquets cherry rostits, mozzarella i holandesa d'alfàbrega.

Fundada pels xefs Rafa Panatieri i Jorge Sastre, s'ha destacat ràpidament a l'escena gastronòmica local pel seu enfocament innovador i sostenible cap a la pizza artesanal.

Va obrir les portes el 2020 amb la missió d'oferir una experiència única de pizza, centrada en ingredients de qualitat i producció local.