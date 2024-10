VÍDEO: Pedro Sánchez visita habitatges de protecció oficial a La Marina del Prat Vermell

Foto: EuropaPress

El president del Govern, Pedro Sánchez, es va desplaçar aquest dilluns a Barcelona, on va visitar una promoció d'habitatge públic al barri de la Marina del Prat Vermell, al districte de Sants-Montjuïc.

El cap de l'Executiu, acompanyat per la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va recórrer aquesta promoció de 72 habitatges públics de lloguer assequible, i en va visitar un.

Ubicada en un edifici de consum energètic gairebé zero, la promoció visitada pel president ha tingut una subvenció d'1,7 milions d'euros del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, en el marc dels 20 milions d'euros atorgats a l' Ajuntament de Barcelona per a 18 promocions d'habitatge, la majoria per a lloguer assequible, i gestiona l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (Imhab).

En total, el Govern ha invertit 62,3 milions d?euros en vivenda assequible a Barcelona.

"Aquesta tarda Ángel i Karen m'han obert les portes de casa seva. Una promoció d'habitatges de lloguer assequible al barri de la Marina del Prat Vermell, a Barcelona. Un edifici de consum energètic gairebé zero i construït amb materials de baix impacte ecològic . Aquesta legislatura volem impulsar 184.000 habitatges destinats a lloguer assequible. Ja n'hi ha més de 81.000 en desenvolupament. Govern al seu perfil de X, en referència a aquest moment.

No us perdeu el moment de la visita!