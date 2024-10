El Govern impulsa el projecte de la nova estació d'autobusos a la Plaça Espanya de Barcelona

Arxiu - Les torres venecianes de la plaça Espanya de Barcelona - EUROPA PRESS - Arxiu

La Generalitat ha licitat la redacció de l'estudi previ i del projecte constructiu d'una nova estació d'autobusos a la plaça d'Espanya de Barcelona, ha informat en un comunicat aquest dimarts.

L?estudi es licita per 1,8 milions d?euros i té un termini de redacció de 4 mesos, mentre que el projecte constructiu inclou actuacions de 63 milions i està previst en 18 mesos.

El projecte valorarà les actuacions necessàries de l'obra d'infraestructura, pavimentació, arquitectura i instal·lacions, i haurà d'incloure alternatives als serveis i equipaments afectats.

La futura estació, que estarà soterrada, té l'objectiu de reforçar un dels principals nodes intermodals de Barcelona amb connexió amb el Metro, els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i els busos.

Uns 180.000 viatgers fan servir uns 4.000 autobusos interurbans de manera diària per accedir a la ciutat i, per a la Generalitat, l?estació és una oportunitat per millorar el servei.