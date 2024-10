Élite Taxi amenaça amb deixar sense servei els veïns del Park Güell de Barcelona

Arxiu - Diverses persones gaudeixen en un dels mosaics de Gaudí ubicats al Park Güell - David Oller - Europa Press - Arxiu

El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha proposat no prestar servei als veïns del Park Güell, al barri de La Salut de Barcelona, perquè culpabilitzen els taxistes de la massificació i de l'excés de turistes a la zona.

En declaracions aquest dilluns, ha assegurat que ells no en tenen la culpa de la quantitat de turistes i ha lamentat que l'associació de veïns no vulgui dialogar amb el sector: "Si els veïns no ens volen aquí, doncs no hi anem".

"Estem enviant un missatge: compte perquè si molestem no estarem ni per als guiris ni per als residents", i ha explicat es tracta d'una proposta a què la resta de taxistes es poden adherir o no.

Per Álvarez, les queixes de massificació dels veïns són legítimes, però ha lamentat que s'assenyali els taxistes: "No som culpables de la situació, el Park Güell seguirà estant allà".

PARADA DE TAXIS

Álvarez ha admès que hi ha taxistes que no respecten la normativa de l'estació de taxis, però ha advocat per trobar una "solució satisfactòria per a tothom".

A parer seu, la solució, que ha de ser consensuada, passa per millorar la gestió de l'espai amb més personal, sigui de l'Ajuntament de Barcelona o voluntaris.

L'Ajuntament de Barcelona intenta mediar

Fonts municipals consultades per Europa Press han assegurat que el govern municipal "ha assumit des del primer moment la gestió de les externalitats del turisme i els problemes de convivència" al barri de la Salut.

Han "rebutjat tant l'assenyalament del taxi com la intenció de deixar sense servei un barri" de la ciutat.

Les mateixes fonts han recordat que a finals de juliol es va eliminar la parada de taxis que hi havia a la rambla de Mercedes, i que treballen per ampliar la zona d'accés restringit a vehicles de residents, que ja està senyalitzada.

També s'ha reforçat el servei de les línies d'autobús 116, 24 i V19, i ja no es poden comprar entrades de forma presencial per visitar el Park Güell “per evitar que visitants es desplacen cap al barri i es troben sense entrada, i per distribuir i escalar millor aquestes visites”.