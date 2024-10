L'activisme veïnal que va paralitzar Barcelona: la vaga de lloguers del 1931

Foto: EuropaPress

A principis del segle XX, Barcelona va experimentar un creixement demogràfic important a causa de l'arribada massiva de famílies migrants andaluses, extremenyes, murcianes i gallegues, impulsades pel desenvolupament industrial de la ciutat després de la Primera Guerra Mundial.

No obstant això, la crisi econòmica global del 1929 i la fi de la dictadura de Primo de Rivera van deteriorar les condicions de vida de la classe treballadora. La manca d'habitatge adequat i la pujada descontrolada dels lloguers van agreujar les tensions socials i van portar a una de les vagues de lloguers més importants de la història espanyola.

L'agost del 1931, uns 90.000 llogaters de Barcelona, recolzats per moviments veïnals i llibertaris, van decidir deixar de pagar els seus lloguers. L'objectiu era pressionar per aconseguir tres demandes clau: comptabilitzar el mes d'avançament com una mensualitat, reduir els lloguers un 40% i eximir del pagament als aturats. La vaga va tenir gran impacte, afectant dos de cada tres habitatges obrers. Els llogaters van aprofitar per estalviar els diners que normalment haurien destinat al lloguer durant els gairebé quatre mesos que va durar el moviment.

El context sociopolític de lèpoca era explosiu. Després de la caiguda de la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República va comportar un esclat de llibertats i un auge dels moviments socials. Tot i això, les autoritats i els grans propietaris no van cedir fàcilment, i molts inquilins van ser desnonats. Tot i les represàlies, la vaga va deixar clar que l'activisme veïnal tenia força i podia incidir en la realitat social.

Tot i que la vaga no va aconseguir resoldre el problema habitacional de manera definitiva, continua sent un episodi rellevant a la història de Barcelona i Espanya. Alguns historiadors destaquen les similituds entre les condicions de vida de llavors i les actuals, marcades per l'especulació immobiliària i la dificultat d'accés a l'habitatge.

Amb la crisi habitacional actual a Espanya, alguns sindicats d?inquilins consideren la possibilitat d?una nova vaga de lloguers. Tot i això, les limitacions legals i les represàlies del sector immobiliari fan que aquest tipus de moviments enfrontin grans desafiaments.

El problema de l'habitatge a Barcelona, com a altres parts d'Espanya, continua sent cíclic i s'agreuja en èpoques de crisi. Les mobilitzacions recents mostren que la lluita per un habitatge digne continua sent un tema central en les reivindicacions socials actuals.