Miracle a Sants: aconsegueixen aturar el desallotjament d'una dona de 75 anys amb càncer

Els veïns que han aconseguit aturar el desnonament - EP

La mobilització ciutadana ha aconseguit aturar temporalment el desallotjament de Montserrat, una dona de 75 anys en tractament per càncer, que viu al mateix pis del barri de Sants des del 1976. Una trentena de persones es van concentrar aquest dimecres davant del seu domicili al carrer Joan Güell per evitar que fos desallotjada de casa seva, on ha viscut durant gairebé cinc dècades.

L'ordre de desallotjament, impulsada per la immobiliària Promontoria Coliseum, vinculada al fons Cerberus, ha estat ajornada fins a l'11 de desembre. El Grup d'Habitatge de Sants, que va convocar la concentració, denuncia que l'empresa propietària busca expulsar Montserrat de casa seva, malgrat que la dona sempre ha complert els pagaments del lloguer de 575 euros.

La història de Montserrat és especialment dolorosa. Fa uns quants anys, es va veure obligada a lliurar la propietat del pis al Banc de Sabadell a través d'una dació en pagament. L'acord amb l'entitat era clar: Montserrat podria continuar vivint a casa pagant un lloguer assequible fins al final dels seus dies. Tot i això, quan la cartera d'habitatges va ser traspassada a Solvia i després venuda a Promontoria Coliseum, el pacte va quedar sense efecte.

El sindicat i els veïns exigeixen que es respecti l'acord inicial, que permetia a Montserrat viure a casa seva sense enfrontar-se a un desallotjament en plena vellesa i mentre lluita contra una malaltia greu. Anna Narbona, portaveu del Grup d'Habitatge de Sants, va subratllar que, encara que s'ha guanyat una mica de temps, caldrà continuar negociant per garantir que Montserrat es pugui quedar a casa seva.

Aquesta dramàtica història posa novament sobre la taula la crisi de l'habitatge i el poder dels fons d'inversió al mercat immobiliari espanyol, i ressalta com la mobilització veïnal continua sent una eina clau per frenar els desnonaments.