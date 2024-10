Creix la seguretat al metro de Barcelona: 800 vigilants i 10.000 càmeres que ho veuen tot

Foto: Twitter @TMB_Barcelona

La inseguretat a Barcelona és una de les principals preocupacions ciutadanes. Robatoris i agressions, entre altres delictes, deixen la ciutat amb un regust agredolç, on sembla que sigui més necessari vigilar les teves pertinences abans que gaudir de tot allò que fa de la ciutat comtal un lloc únic.

El metro és un dels elements imprescindibles de la ciutat. Sovint es diu que és una extensió dels carrers, per això s'ha traslladat moltes vegades la sensació d'inseguretat a l'interior dels vagons i les estacions.

Sense anar més lluny, Daniel Sirera denunciava fa unes quantes setmanes una agressió a l'estació d'Urquinaona. Tot i això, segons fonts consultades per CatalunyaPress , poc després que paressin de gravar les imatges van arribar els vigilants de seguretat per posar ordre. Per tant, malgrat la sensació d'aquests intensos 30 segons del vídeo que ens omple de sensació d'inseguretat al transport públic, el marge de reacció de la vigilància és ràpid, d'1 minut, que és el que va trigar exactament a arribar al lloc de l'agressió. 1 minut.

800 AGENTS VETLLARAN PER LA SEGURETAT DE LES 165 ESTACIONS DE METRO

I ara encara ho serà més, ja que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha adjudicat el nou contracte de seguretat del Metro per als propers 4 anys amb un pressupost total de 168 milions d'euros. Securitas i Prosegur seran les empreses que s'encarregaran de la vigilància a les 165 estacions de la xarxa, trens, tallers, cotxeres i altres dependències i edificis del metro.

El nou contracte preveu més de 5.000.000 d'hores de servei , un 5% més que l'actual, i la contractació de 800 agents de seguretat , 50 més que ara. Els serveis contractats treballaran, com es fa sempre, de manera coordinada i complementària amb les forces i cossos de seguretat en les seves tasques de prevenció i actuació davant de fets delictius i altres actes incívics. També donen suport als interventors quan es realitzen controls antifrau a les dependències del Metro.

TOTES LES ESTACIONS I VAGONS DE TREN COMPTEN AMB CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA

A més, prop de 10.000 càmeres de videovigilància estan instal·lades en trens, estacions, cotxeres, tallers i altres dependències de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) per reforçar la seguretat de la xarxa de metro. Aquestes càmeres, connectades al Centre de Control de Metro i al Centre de Seguretat i Protecció Civil, permeten supervisar en temps real el que passa a les instal·lacions.

Quan un usuari prem el botó SOS o informació en un tren o en una estació, les imatges captades per les càmeres permeten als operadors veure l'incident en directe. Aquest sistema no només ajuda en la resposta immediata, sinó que també enregistra les imatges, per la qual cosa poden ser revisades posteriorment per obtenir informació sobre qualsevol situació concreta o identificar persones implicades en delictes. Això facilita les investigacions sol·licitades pels Mossos d'Esquadra o altres cossos de seguretat.

L'objectiu principal d'aquesta infraestructura és garantir la seguretat dels usuaris , dels treballadors i de les instal·lacions del metro de Barcelona, que l'any passat va registrar més de 440 milions de validacions . A més de la vigilància ordinària, el sistema de càmeres permet reforçar la seguretat durant esdeveniments culturals, esportius o festius, oferint suport en el control i la verificació dels títols de transport.

Aquestes mesures de videovigilància representen un element clau en la prevenció de delictes i contribueixen a millorar l'experiència de seguretat tant dels usuaris com del personal que treballa a la xarxa de transport públic.