Els xefs estrella Dani García i Roberto Ruiz aterren a Barcelona amb dos nous restaurants

El xef malagueny Dani García, que compta amb tres estrelles Michelin, i Roberto Ruiz, el primer mexicà a ser guardonat amb una estrella Michelin a Europa, impulsen la seva presència a Espanya amb el desembarcament a Barcelona amb l'obertura de dos restaurants nous.

En concret, el cuiner marbellí desembarca a la Ciutat Comtal amb el concepte de Llenya, que es converteix en la quarta obertura després d'obrir a Marbella (2020), Madrid (2021) i Dubai (2023) i preveu recalar a Miami el 2025, a l'hotel Grand Hyatt Barcelona, que completa així la seva oferta gastronòmica, on hi ha tres restaurants.

"Volem que Leña cremi a Barcelona. M'encanta estar en aquesta ciutat tan especial, que m'apassiona i m'agrada tant", ha subratllat García després d'aquesta obertura.

El Grup Dani García compta actualment amb 24 restaurants que es troben repartits en sis països, inclosos els Estats Units i alguns de l'Orient Mitjà, mentre que preveu en els propers 12 mesos obrir una dotzena de restaurants a Miami, Los Angeles, Barcelona, Mallorca i Marbella.

Roberto Ruiz porta el sabor del Pacífic mexicà a la Ciutat Comtal

Per part seva, el xef Roberto Ruiz, el primer mexicà a ser guardonat amb una estrella Michelin a Europa, també desembarca a Barcelona amb el seu nou projecte gastronòmic Jaiba MX, que porta la cuina més autèntica del Pacífic mexicà amb tocs d'ingredients locals i elaborats artesanalment a l'NH Collection Barcelona Constanza.

Ruiz, que va arribar a Espanya fa dues dècades, ha comptat a Madrid amb projectes com Punto MX -que va arribar a tenir una estrella Michelin, Saló Cascabel, i actualment compta amb Barracuda MX i Can Chan Chán.

"Estic molt entusiasmat d'arribar a una ciutat tan bella i cosmopolita com Barcelona. M'encanta la importància que té la gastronomia en aquesta ciutat i crec que Jaiba MX proposarà una manera de viure Mèxic des d'aquí molt diferent i que ja hem fet la nostra durant aquests anys", ha assegurat.

Per la seva banda, Hugo Rovira, Managing Director de Minor Hotels Europe and Americas al Sud d'Europa, s'ha mostrat "molt satisfet" de comptar amb el xef a Barcelona. "Oferir una proposta gastronòmica única és, sens dubte, un dels nostres grans objectius per garantir la millor experiència, apostant per la màxima qualitat, la constant innovació culinària i el reconeixement al talent", ha indicat.

"Jaiba MX se suma ara a la nostra cartera de restaurants destacats de la mà de xefs referents als nostres hotels NH Collection a Espanya, com Dabiz Muñoz, amb Diverxo a NH Collection Madrid Eurobuilding, Paco Roncero a Paco Roncero Restaurant a NH Collection Real Casino de Madrid o recentment Rafa Zafra com a assessor a Casa de Menjars i Bikini Bar a NH Collection Madrid Eurobuilding”, ha recordat Rovira.