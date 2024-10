Barcelona incorpora 24 pisos al parc públic de lloguer per a joves a la Verneda i la Pau | Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha incorporat 24 pisos al parc públic de vivendes de lloguers per a joves al barri de la Verneda i la Pau, amb una inversió de 3,7 milions d'euros per a una promoció construïda al carrer Binèfar per part de l'Institut Municipal de l´Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB).

Als nous pisos estan destinats a joves inscrits com a sol·licitants al Registre d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona, segons ha explicat el consistori barceloní aquest dissabte en un comunicat.

L'entrega de claus ha estat presidida aquest dissabte per l'alcalde Jaume Collboni, que ha destacat la voluntat del consistori de "tornar a fer habitatge en aquesta zona", i ha demanat ser conscients de l'esforç que suposa impulsar projectes per a, textualment, transformar la ciutat i fer-la més habitable i assequible.

"Són vivendes molt ben pensades i que no té res a envejar a qualsevol altra promoció", ha remarcat.

Els habitatges s'han adjudicat en règim de lloguer, i les famílies que entrin a viure pagaran un lloguer mensual depenent de la superfície de l'habitatge: entre 415 i 515 euros, sense que la quantitat superi el 40% dels ingressos del nucli familiar, tenint en compte també les despeses comunitàries.

La promoció del carrer Binèfar ha tingut diferents reserves a l'hora d'adjudicar els pisos: 6 pisos per a veïns del barri, 2 per a famílies monoparentals i 2 adequats i adaptats per a persones amb mobilitat reduïda; la resta s'adjudiquen al contingent general.

La del carrer Binèfar és la primera de les quatre promocions d'habitatge industrialitzat que l'Ajuntament de Barcelona va treure a concurs a través de l'IMHAB, que sumen un total de 151 pisos als barris de la Verneda i la Pau i al Besòs i al Maresme .