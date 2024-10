Situació crítica a l'Hospital del Mar de Barcelona: 203 pacients atrapats a urgències

Pacients als passadissos de l'Hospital del Mar - Arxiu - @UrgenPSMar a X

Aquest 7 d'octubre del 2024, els treballadors de l'Hospital del Mar han fet una crida d'alerta a través del seu compte de X, destacant la situació insostenible en què es troben les urgències del centre. Actualment, hi ha 203 pacients esperant atenció, i d'ells, 63 superen les 24 hores al servei. La situació s'agreuja amb un pacient que ha estat a urgències per més de 148 hores , cosa que reflecteix un greu col·lapse en l'atenció hospitalària.

Entre els casos més preocupants es troben diversos pacients més grans:

Un home de 75 anys que ha estat 111 hores a urgències.

que ha estat a urgències. Una dona de 77 anys que fa 102 hores que espera.

que fa que espera. Un altre pacient de 77 anys amb 101 hores al servei.

amb al servei. I una dona de 84 anys que ha estat 95 hores a urgències.

Els passadissos de l'hospital són plens de lliteres, cosa que agreuja encara més la situació i posa de manifest la manca de recursos per atendre un nombre creixent de pacients. Aquesta situació no només és alarmant per als treballadors de la salut, sinó que també representa un risc significatiu per a la salut dels pacients que necessiten atenció urgent.

La direcció de l'hospital i les autoritats sanitàries han d'abordar aquest problema immediatament per evitar que el col·lapse hospitalari es converteixi en una crisi encara més gran.