El termini que es dona Jaume Collboni per tenir una “majoria progressista” a Barcelona

L'alcalde barceloní, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dit aquest dimarts 8 d'octubre que està esperant la conclusió dels congressos dels Comuns i ERC per poder formar una "majoria progressista" a la capital catalana, sense descartar la possibilitat d'assolir acords també amb Junts .

Davant la pregunta de per què no ha fet el pas d'incloure els Comuns i ERC al govern municipal, Collboni ha assenyalat que "el més natural" seria que la ciutat tingués una "majoria d'esquerres" que inclogués aquests partits. Tot i això, el procés està avançant "més lent" del que preferiria, a causa de la celebració pendent dels congressos d'aquestes formacions.

Tot i aquesta demora, Collboni s'ha mostrat "optimista" sobre la possibilitat de consolidar una "majoria d'esquerres àmplia" a Barcelona, sense excloure "acords de ciutat" amb Junts, un partit "molt rellevant" que constitueix la "principal força" de l'oposició" tant a l'Ajuntament com a la Generalitat, segons ha dit en una entrevista concedida a Ràdio Nacional d'Espanya (RNE).

"La situació política actual ens obliga a avançar més a poc a poc del que m'agradaria, ja que a Catalunya tots els partits polítics, incloent Junts, estan celebrant els seus congressos", ha explicat l'alcalde, subratllant que entén que aquests han de concloure abans de "començar a negociar de manera seriosa".

La seguretat

En relació amb les dades recents sobre la confiscació d'armes blanques i l'augment de baralles durant les festivitats a Barcelona, Collboni ha afirmat que "no es pot normalitzar" portar armes blanques a la via pública. "Des de fa tres mesos vaig advertir amb claredat que no toleraríem l'ús o possessió d'armes blanques de forma habitual, especialment en grans esdeveniments públics o festes com La Mercè", ha subratllat.

L'alcalde ha destacat que, "afortunadament", hi ha hagut un canvi "molt clar" a la postura de l'actual govern de la Generalitat i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Han comprès "perfectament" la gravetat de la situació, establint 85 operatius conjunts entre la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra per prevenir i confiscar armes blanques.

Finalment, Collboni ha denunciat la multireincidència i l'existència de narcopis a la ciutat, assenyalant que entre 300 i 400 multireincidents "estan al carrer quan haurien d'estar a la presó", a causa d'un sistema judicial "insuficient" que no permet la celebració de judicis "amb la rapidesa necessària" per a aquests delictes.

"Cal ajustar encara més el marc legal penal. Hi ha algunes iniciatives al Congrés dels Diputats, i en aquest sentit hem mantingut converses tant amb el govern de la Generalitat, anterior i actual, com amb el Govern d'Espanya. Em sumo a cosa que els jutges a Barcelona estan reclamant: la necessitat d'augmentar la capacitat judicial", va concloure l'alcalde.