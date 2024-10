Tornaran els Jocs Olímpics a Barcelona el 2036?

Foto: EuropaPress, CanvaPro de Patrice_Audet, Wikipedia Commons

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, ha obert la porta que Barcelona torni a acollir uns Jocs Olímpics en el futur: "Ens encantaria que, el 2036, Barcelona optés novament a ser candidata olímpica i treballarem per fer-ho possible" .

Ho ha dit en sessió de Rethink BCN de la Societat Barcelonesa d´Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball (SBEES) que ha compartit amb el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva.

Escudé ha assegurat que la voluntat del govern municipal és que la ciutat segueixi acollint grans esdeveniments esportius i que “Barcelona aposta per mantenir encesa la flama olímpica”.

Esteva, per part seva, ha lamentat la manca d'equipaments esportius que hi ha a Barcelona "a causa de les seves limitacions geogràfiques" i l'espai limitat per créixer que té.

Escudé ha apuntat que cal enfortir la relació publicoprivada per fer grans esdeveniments, però també canviar coses perquè tots els ciutadans "tinguin un equipament esportiu a 15 minuts a peu des de casa seva".

El que és clar és que els Jocs Olímpics van marcar un abans i un després per a la ciutat, i la possibilitat que es torni a repetir un esdeveniment esportiu tan important com aquest és del tot interessant.

En els darrers anys, la ciutat ha enfortit la seva reputació com a referent de l'esport en acollir esdeveniments de gran envergadura com la Copa Amèrica i estar programada com el punt de partida del Tour de France el 2026. Però la seva ambició no s'hi atura: la ciutat busca també ser una de les seus del Mundial de Futbol del 2030, que serà organitzat conjuntament per Espanya, Portugal i el Marroc.

Foto: EuropaPress

Els Jocs Olímpics de Barcelona 1992: Un abans i un després per a la ciutat

Els Jocs Olímpics de Barcelona 1992 van marcar una fita a la història de la ciutat ia la projecció internacional d'Espanya. No només es va tractar d?un esdeveniment esportiu de primer nivell, sinó d?una transformació urbanística, econòmica i social sense precedents, que va col·locar Barcelona al mapa global com una destinació turística i cultural de renom. Aquest esdeveniment va ser el catalitzador d'una nova era per a la ciutat, que continua gaudint dels beneficis fins avui.

La transformació urbanística i el "Model Barcelona"

Abans dels Jocs, Barcelona era una ciutat amb potencial però amb molts desafiaments en infraestructura i serveis. El Comitè Organitzador dels Jocs, juntament amb l?ajuntament i el govern espanyol, van aprofitar l?oportunitat per renovar completament la ciutat. Es van invertir grans quantitats de recursos en projectes de construcció i modernització que en van redefinir la imatge.

Un dels aspectes més destacats va ser lobertura de la ciutat cap al mar. Fins aleshores, Barcelona havia viscut d'esquena a les platges, amb àrees industrials que bloquejaven l'accés. La creació de la Vila Olímpica i la remodelació del front marítim van transformar les platges en espais recreatius i turístics. Aquesta iniciativa va ser clau en allò que avui es coneix com el "Model Barcelona", que ha estat estudiat i replicat a moltes ciutats del món.

Repercussions econòmiques i turístiques

Els Jocs Olímpics també van impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat. La inversió inicial de prop de 9.000 milions de dòlars va generar noves infraestructures, com ara aeroports, carreteres i xarxes de transport públic. Això va millorar la connectivitat i la logística, cosa que va afavorir el creixement del turisme, una de les principals fonts d'ingressos de Barcelona des de llavors.

Després dels Jocs, el nombre de turistes que visiten Barcelona es va disparar i es va situar com una de les principals ciutats turístiques d'Europa. Aquesta transformació va atreure també inversors internacionals, cosa que va convertir la ciutat en un centre de negocis i cultura a nivell global.

Un llegat cultural i social

A més de les millores urbanístiques i econòmiques, els Jocs Olímpics del 1992 van deixar un llegat cultural i social significatiu. L'esdeveniment va promoure un sentiment d'orgull local i cohesió social entre els barcelonins, alhora que projectava una imatge moderna i oberta d'Espanya a la resta del món. L'èxit organitzatiu i l'execució impecable dels Jocs van demostrar que Espanya podia estar a l'altura dels grans esdeveniments internacionals.

Sirera (PP): "Barcelona pot i els ha d'acollir"

Aquesta possibilitat compta, a més, amb un dels partits de l'oposició al consistori i la principal força de l'oposició a Espanya, el PP.

A través del seu perfil d¡X, el seu líder al govern municipal, Daniel Sirera, ha dit que la ciutat "pot i ha d'acollir els Jocs Olímpics del 2040" i assegura que portaran la qüestió al Ple d'aquest mes.