Una famosa botiga de manga de Barcelona tanca sense previ avís i el amo desapareix amb 120.000 euros

Imatge de la botiga tancada - GOOGLE MAPS

La botiga de màniga Global Freaks, un referent a Barcelona per als amants del gènere, ha tancat les portes sense avís previ, deixant centenars de clients en una situació d'incertesa. Ubicada al carrer Bailèn, la botiga era coneguda per la seva àmplia oferta de figures de col·leccionista i productes relacionats amb el màniga i l'anime. Tot i això, en els últims dies, el local ha baixat la persiana definitivament, i el propietari ha desaparegut, presumptament emportant-se una quantitat de diners que, segons diversos mitjans, podria ascendir a 120.000 euros.

Els afectats, molts dels quals havien fet compres en línia i avançat els diners, han començat a organitzar-se en un grup de WhatsApp que ja compta amb més de 1.000 membres. Alguns han perdut importants quantitats de diners, com el cas d'un client que assegura haver perdut 16.000 euros. La situació és especialment delicada, ja que molts havien pagat per figures d'alt valor econòmic que mai no van arribar a rebre.

Una dada sorprenent és que, malgrat haver tancat el local, la botiga segueix acceptant compres a través de la seva pàgina web, cosa que ha generat encara més preocupació entre els afectats. Molts van pagar mitjançant PayPal, cosa que els permet recuperar els diners si no han passat més de sis mesos des de la compra. Tot i això, aquells que van realitzar els pagaments fora d'aquest termini ho tindran més complicat.

Per part seva, els treballadors de Global Freaks asseguren ser "una víctima més" de la situació. Afirmen que també van ser enganyats per l'amo i que faran tot el possible per ajudar els clients perjudicats, conscients de l'"horror d'aquesta situació".