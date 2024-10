La raó per la qual Barcelona ha prohibit banyar-se a les platges

El clima no està sent favorable per al front marítim la ciutat de Barcelona . Després de l'anunci de l'Ajuntament de la capital de Catalunya sobre les mesures per protegir els veïns del vent a terra ferma, s'han activat les alertes per l'estat de la mar.

En aquest sentit, el consistori ha engegat la fase d'emergència del pla bàsic d'emergències municipal a causa de les condicions marítimes adverses. Aquest pla s'activa en fase d'alerta quan hi ha previsió de fort onatge, amb onades superiors als 2,5 metres, cosa que representa un perill per a les persones i possibles danys al mobiliari urbà al llarg del litoral de la ciutat.

La prohibició de banyar - se a les platges des de la tarda de dimecres 9 d' octubre passat se suma al recent anunci del tancament de parcs i jardins a causa del vent . Les dues mesures formen part d?un pla d'acció de l'Ajuntament que busca garantir la seguretat dels ciutadans.

Com a part daquesta activació preventiva, es recomana extremar la precaució i evitar laccés a les platges. A més, es recorda la prohibició d'acostar-se als espigons i entrar a l'aigua mentre estigui hissada la bandera vermella, que oneja a totes les platges de la ciutat.

Per assegurar l'efectivitat del pla d'emergència, també s'ha desplegat un operatiu policial destinat a dissuadir els que no compleixin les normatives. D'aquesta manera, la Guàrdia Urbana de la ciutat vigila les zones del litoral, impedint l'accés a espigons i àrees afectades per l'onatge, per evitar accidents. De moment, l'ajuntament no ha especificat quant de temps estaran tancades les platges, tot i que tot indica que la mesura serà temporal i s'aixecarà un cop passi el temporal... encara que el pic de la temporada de bany fa setmanes que ha passat.