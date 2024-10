La casa de Paco Candel a Barcelona busca convertir-se en museu després de cinc anys de lluita

Foto: Generalitat de Catalunya

Al cor del barri de la Marina de Port, a Barcelona, hi ha la modesta llar on l'escriptor Paco Candel va viure i escriure algunes de les seves obres més emblemàtiques. Aquest petit apartament, de menys de 50 metres quadrats, va ser el lloc on Candel va crear Els altres catalans , un estudi sociològic sobre la immigració a Catalunya durant el segle XX.

Maria Candel , filla de l'autor, fa més de cinc anys que treballa per convertir aquest habitatge en un museu obert al públic. L?objectiu és preservar i compartir l?entorn on el seu pare va retratar les experiències dels migrants que, com ell, van arribar a Barcelona a la recerca d?una vida millor. Entre els objectes que encara es conserven a la casa destaquen la col·lecció de pipes, la màquina d'escriure Torpedo i diversos llibres dedicats per altres escriptors.

Tot i els esforços i el suport d'institucions com l'Ajuntament de Barcelona, el projecte encara no ha aconseguit materialitzar-se . María Candel considera que aquest museu seria el "color final" de l'anomenada ruta candeliana, un recorregut per llocs de la ciutat vinculats a la vida i obra del seu pare, com el mural en honor seu i la biblioteca que porta el seu nom.

Paco Candel va arribar a Barcelona sent nen i es va instal·lar a l'església de la Mare de Déu del Port, on el seu pare treballava com a sagristà. Des d'allà, va començar a escriure sobre les dures condicions de vida dels migrants a la falda de Montjuïc. La seva primera novel·la, On la ciutat perd el seu nom , va tenir un gran èxit, encara que també li va generar conflictes amb veïns que es van sentir retratats a les seves pàgines.

El reconeixement per la seva obra el va portar a escriure articles sobre la immigració, i un d'ells, Los otros catalanes va cridar l'atenció de Jordi Pujol, que li va proposar de convertir-lo en un llibre. Així va néixer Els altres catalans , una obra que va desmitificar els estereotips sobre els immigrants a Catalunya i va marcar un abans i un després a la literatura i la societat catalana.