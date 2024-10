Pugen els impostos a Barcelona! Així afectaran a la teva butxaca les noves taxes del 2025

Jaume Collboni - kanuman de Getty Images Pro - EP

L'Ajuntament de Barcelona, encapçalat per Jaume Collboni, ha revelat la seva proposta d'ordenances fiscals per al 2025, amb canvis que afectaran tant els ciutadans com els sectors clau de l'economia, com el turisme. Aquestes mesures, que se sotmetran a la seva aprovació inicial els propers dies, inclouen l'increment de diverses taxes i l'impost sobre béns immobles (IBI), amb l'objectiu de recaptar 22,6 milions d'euros més que el 2024.

Entre els canvis més significatius destaca l'augment de la taxa de residus, que afectarà més del 70% de les llars barcelonines. Aquells que actualment paguen 27,65 euros anuals veuran pujar el rebut a 32,91 euros, mentre que els que paguen 51,38 euros a l'any passaran a abonar 61,15 euros. Aquest increment és degut a l'entrada en vigor de la llei 7/2022, que obliga que les tarifes cobreixin el cost total del servei de recollida de residus. A més, aquesta pujada s'aplicarà de manera progressiva durant els propers tres anys.

Un altre punt clau és l'augment de l'IBI per a 208 hotels d'alt valor cadastral, els immobles dels quals superen els 2,5 milions d'euros. L'increment serà de l'1% a l'1,08%, una mesura que també afectarà altres béns immobles ubicats al Port de Barcelona, com ara terminals de creuers i túnels de peatge, on l'IBI podria assolir l'1,30% el 2027.

En el marc de la nova regulació turística, l'Ajuntament també proposa una taxa diària de 35 euros perquè els autocars turístics puguin fer servir la Zona Bus, a més d'un permís obligatori i de pagament (3 euros per operació) per aturar-se en àrees d'alta afluència. Aquesta mesura vol reduir l'impacte negatiu del turisme massiu en algunes zones de la ciutat.

Les negociacions per aprovar aquestes ordenances estan en marxa. El govern de Collboni ja ha mantingut converses amb BComú i ERC, però encara no compta amb el suport definitiu. Mentrestant, Junts ha anunciat que no donarà suport a aquestes mesures, acusant l'executiu d'augmentar la pressió fiscal sense haver-hi negociat.