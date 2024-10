Unes 2.000 persones es manifesten en contra de la Copa Amèrica de Vela a Barcelona

Unes 2.000 persones es manifesten contra la Copa Amèrica de Vela a Barcelona | Europa Press

Unes 2.000 persones s'han manifestat aquest diumenge en contra de la Copa Amèrica de Vela al litoral de Barcelona per reclamar que no se celebri cap altre esdeveniment de les mateixes característiques a la ciutat, segons xifres de l'Ajuntament de Barcelona.

Els manifestants han portat cartells amb missatges com "Les ciutats no són una mercaderia, són per viure" o "Fins on aguantaré?", en al·lusió a la pujada del preu mitjà de lloguer a la ciutat.

En declaracions a Europa Press, un dels portaveus de la plataforma convocant 'No a la Copa Amèrica', Albert València, ha criticat que esdeveniments com aquest exerceixen encara més pressió als llocs i ha exigit transparència: "Ens preocupa molt aquest mal ús dels diners públics per a aquest tipus d'esdeveniments i no per garantir el dret a l'habitatge dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat”.