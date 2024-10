Preus desorbitats: Barcelona és la ciutat més cara d'Espanya per llogar una habitació

Una panoràmica de Barcelona des de Collserola. Foto: Europa Press / Canva Pro

Llogar una habitació a Barcelona s'ha tornat cada cop més car... i no sembla que res aturi aquesta tendència . Segons dades dels portals immobiliaris Idealista i Pisos.com , els preus del lloguer compartit a la capital de Catalunya han pujat significativament, situant-se entre els 595 i els 623 euros de mitjana. Aquest augment posiciona Barcelona com la ciutat més cara d'Espanya per arrendar una habitació.

Encara que hi ha certa discrepància entre les dues plataformes sobre quina és la segona ciutat amb els preus més elevats, Idealista assenyala Madrid, mentre que Pisos.com esmenta Sant Sebastià. En tots dos rànquings, Palma ocupa la quarta posició, i Girona se situa al cinquè lloc. Aquest context ressalta la creixent dificultat per accedir a habitatges assequibles a diverses ciutats espanyoles, especialment a les més grans.

Evolució i diferències

Un factor notable en aquesta situació és l?oferta de pisos compartits. Així, Idealista informa que, a nivell nacional, aquesta oferta ha crescut un 20% entre el juliol i el setembre d'aquest any en comparació del mateix període de l'any passat. No obstant, malgrat aquesta oferta més gran, els preus han augmentat fins a assolir una mitjana de 400 euros al mes, cosa que representa un increment del 5%. A Barcelona, l'augment ha estat encara més pronunciat: el cost de llogar una habitació compartida ha pujat un 11%, cosa que reflecteix l'alta demanda en aquesta àrea metropolitana.

Pel que fa a altres demarcacions de Catalunya, les dades mostren variacions als preus. Lleida ha experimentat un augment del 5% als costos de lloguer, mentre que Girona i Tarragona han mantingut una tendència més estable, amb increments inferiors al 2% . Això suggereix que, tot i que el mercat del lloguer a Catalunya presenta diferències segons el territori, la pressió sobre els preus és generalitzada.

Els factors que motiven la pujada

Diversos factors contribueixen a aquesta tendència. D'una banda, la recuperació econòmica postpandèmia ha portat a un augment en la demanda de lloguers, especialment entre joves i professionals que busquen allotjament a les principals ciutats. D'altra banda, l'escassetat de vivenda assequible, sumada a l'especulació immobiliària i la manca de polítiques efectives per regular el mercat, ha exacerbat la situació. A més, l'increment de turistes i la popularitat de plataformes de lloguer a curt termini han limitat la disponibilitat de vivendes per a lloguer a llarg termini.