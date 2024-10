Barcelona homenatja l'activista i conductor del bus 47 Manolo Vital i hi dedicarà una plaça | Europa Press

L'Ajuntament de Barcelona ha homenatjat aquest dissabte Manolo Vidal, que va ser activista veïnal, sindicalista i artífex del segrest de l'autobús 47 el 1978, i hi dedicarà una plaça al barri de Torre Baró, informa en un comunicat.

El segrest que va fer Vital d?un autobús, del qual era conductor, va ser un gest visible i un punt d?inflexió d?una llarga lluita veïnal que exigia transport públic al barri de Torre Baró.

Després de 46 anys d'aquella acció, la parada actual, on Vital va fer arribar l'autobús, és un espai de memòria que recorda la seva trajectòria i, especialment, l'episodi del segrest del vehicle.

La plaça que reanomenarà el consistori sota el nom de 'plaça Manolo Vital' és on se situa la rotonda on Vital va fer arribar l'autobús segrestat.

L'homenatge d'aquest dissabte ha comptat amb la participació de la néta de l'activista, Joana Vital, veïns del barri de Torre Baró, director de la pel·lícula 'El 47' que explica la història de Vital, Marcel Barrena, i l'actriu protagonista del llargmetratge, Clara Segura.

Durant l´acte, l´alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que "els veïns han marcat l´agenda de l´Ajuntament des dels primers ajuntaments democràtics".

“Tenim un pla de barris per invertir més recursos en aquells àmbits que més ho necessiten, com Torre Baró. Seguirem treballant perquè és un objectiu de tots que Barcelona sigui Barcelona”, ha afegit.

La decisió de rebatejar la futura plaça Manolo Vital, que es troba entre els carrers de Castellví i Lliçà, recull una demanda històrica dels veïns de dedicar-hi un espai de memòria al barri on vivia.

La proposta de anomenar la plaça passarà per la propera Ponència del Nomenclàtor, que se celebrarà abans d'acabar l'any.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) també s'ha sumat a l'homenatge de qui fos treballador de TMB, que actualment manté conductors donant servei d'autobús al barri de Torre Baró amb les línies 182, 183, el bus de demanda de Torre Baró Nord i Sud, i amb la línia 11 de la xarxa de metro.

L'acció de Vital el 1978 va consistir a segrestar un autobús de la línia 47 i portar-la fins a Torre Baró, on li van esperar nombrosos veïns del barri per donar suport a la seva reivindicació, alguns obrint pas al vehicle i altres pujant-hi, per anar baixant per els carrers del barri de muntanya.

Amb la seva acció, apunta el consistori, Vital volia demostrar a les autoritats que Torre Baró podia tenir transport públic malgrat tenir carrers costeruts i sense asfaltar al seu moment, unes comunicacions que van aconseguir pocs mesos després.

Nascut el 1923 a València d'Alcántara (Càceres), Vital va emigrar de jove a Barcelona i va treballar a la companyia municipal de transports, on aviat va destacar com a sindicalista actiu i impulsor de les llavors clandestines Comissions Obreres.

Vital va viure al barri de Torre Baró, on va fundar i va presidir el 1970 la primera associació de veïns del districte de Nou Barris, i des del 1978 al 1994 va presidir l'Associació de Veïns de Torre Baró.

L'Ajuntament de Barcelona li va atorgar la Medalla d'Honor de la Ciutat el 1997, i Vital va morir el 13 de setembre del 2010 a la capital catalana.