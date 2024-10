Surfistes envaeixen les platges de Barcelona davant d'un avís d'onatge!

Vista de l'onatge a la platja de la Barceloneta - EP

Aquest dimarts, les platges de Barcelona, com la Barceloneta, el Bogatell i la Mar Bella, s'han omplert aquest dimarts de surfistes que han aprofitat la forta maror, amb onades de més d'un metre i ràfegues de vent que van arribar als 48 km/ h. Aquest fenomen no només demostra l'afició creixent pel surf, sinó també l'auge de modalitats com el kitesurf, que utilitza la propulsió d'una estrella per navegar.

Els entusiastes del surf han utilitzat les xarxes socials per alertar les condicions òptimes per gaudir d'aquest esport. Molts s'han acostat al mar, incloent-hi tant catalans com estrangers. Entre ells, un italià que fa deu anys que és a Barcelona va comentar a Betevé: “Ara és la temporada bona, esperem que les onades durin un parell de dies més”. També dos amics francesos que practiquen surf a la ciutat des de fa tres anys van confirmar el nombre creixent d'aficionats.

Tot i això, l'alegria del surf es veu acompanyada d'una advertència important. Protecció Civil ha emès alertes per a aquest dimarts i dimecres sobre el fort onatge al litoral sud i part del litoral central. Es recomana als ciutadans no aturar-se a contemplar les onades i allunyar-se d'espigons, esculleres i passeigs marítims. Es preveu que dimecres al migdia arribi la maregassa, amb onades encara més poderoses que oscil·laran entre els 2,5 i 4 metres. Aprofita l'adrenalina, però mantingues-te segur a l'aigua!