Aquests són els horaris dels cementiris de Barcelona per al divendres 1 de novembre

El Cementiri de Sant Andreu. Foto: Aj. de Barcelona

Cementiris de Barcelona amplia l'horari d'atenció a la ciutadania a les oficines amb motiu de la festa de Tots Sants. Ja ho heu fet els dies 26 i 27 d'octubre, mentre que els dies 2 i 3 de novembre, l'horari serà de 8.00 a 14.30 hores, mentre que el dia 1 de novembre l'horari serà de 8.00 a 18.00 hores. L´horari d´obertura dels cementiris serà el mateix de sempre, de 8.00 a 18.00 hores.

Hi haurà punts de venda de flors naturals de 8.00 a 18.00 hores, a les Corts, fins a l'1 de novembre, i al Poblenou i Sant Andreu, fins al 3 de novembre.

Reforç del servei d'autobusos

TMB reforçarà el servei d'autobusos . Per arribar al cementiri de Montjuïc, es reforçarà la línia 21 (Paral·lel-Prat) el dia 26 d'octubre, i del 28 d'octubre a l'1 de novembre. El 27 d'octubre, i l'1 i 3 de novembre es reforçarà la línia 107, que fa el recorregut per l'interior del cementiri, ia més, el dia 1 s'engegarà una llançadora especial entre la plaça d'Espanya i la porta de Sant Lluís (accés superior del recinte). Per arribar al cementiri de Collserola es reforçaran les línies 102 (plaça dEivissa) i 104 (Fabra i Puig) el 26 i 27 doctubre, i de l1 a 3 de novembre.

Per evitar aglomeracions i garantir una visita més recollida, Cementeris de Barcelona recomana a la ciutadania planificar la visita amb antelació, consultant els plànols i el localitzador de difunts disponibles a la seva web .

Nous espais per a cendres

El cementiri d'Horta i el de Sarrià disposen de nous espais per a la inhumació de cendres, que se sumen als que ja hi ha als cementiris de Collserola, Montjuïc i Sant Andreu, i que progressivament s'estendran a la resta de cementiris.

Esdeveniments especials

El dia 1 de novembre, el cementiri de Sarrià ofereix, per primer cop, una ruta nocturna per donar a conèixer un dels recintes funeraris més desconeguts de la ciutat. L'1 de novembre la Col·lecció de Carrosses Fúnebres del Cementiri de Montjuïc obrirà de 10.00 a 14.00 hores. A més, al cementiri del Poblenou es podrà visitar l'exposició de catrines mexicanes cedides per MEXCAT.

Al recinte del Poblenou també tindrà lloc un concert en homenatge al 150è aniversari de la mort d'Anselm Clavé. Serà l'1 de novembre, a les 11.30 hores.