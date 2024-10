Barcelona, entre els municipis que demanen reformes legislatives en multireincidència

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, juntament amb els altres 9 alcaldes de l'àrea metropolitana després de signar la declaració sobre seguretat. Foto: EuropaPress

L' Ajuntament de Barcelona i els de 9 localitats de l'àrea metropolitana (Granollers, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú) han signat aquest dimecres una declaració on demanen reformes legislatives en la regulació de la multireincidència delictiva.

A la declaració, aquests municipis reclamen impulsar una reforma del Codi Penal i la Llei d'Enjudiciament Criminal per "penalitzar de manera efectiva la multireincidència".

També defensen la modificació de la Llei de Demarcació i Planta judicial per "incrementar la planta judicial, augmentant així el nombre de jutjats, jutjats de guàrdia, jutges de reforç per a delictes lleus i jutjats d'executòries", i demanen daurar-los dels mitjans necessaris per a aplicar de manera efectiva la legislació.

Més recursos

Els 10 consistoris també han apostat per incrementar els recursos humans, tecnològics, materials i pressupostaris del sistema judicial per "reduir la sobrecàrrega del sistema i augmentar-ne l'eficàcia".

També han defensat la creació de quatre jutjats penals que assumeixin la competència de judicis ràpids de la resta de partits judicials de la província de Barcelona.

Seguretat com a política social

El text també defineix que la seguretat com una política social que és fonamental per garantir l'exercici de qualsevol dret, i critica que sigui un àmbit "que l'extrema dreta instrumentalitza de manera constant, provocant situacions de conflicte veïnal que posen en risc la cohesió" .

Aquests ajuntaments s'han compromès a traslladar aquesta declaració a la Generalitat, al Parlament, al Congrés i als seus grups parlamentaris, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), al Consell General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministeri d'Interior i al de Justícia.