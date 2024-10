Impressionants imatges de les primeres inundacions a Barcelona: la ciutat entra en alerta màxima

Cel ennuvolat a la ciutat de Barcelona, el 30 d'octubre del 2024, a Barcelona, Catalunya (Espanya) - EP

L'arribada de la DANA a Barcelona ha provocat un temporal de pluges torrencials, vents intensos i pedregades que han obligat a activar l'alerta vermella a la ciutat i rodalies. Europa Press ha compartit imatges impactants de la intensa pluja que fueteja Barcelona, en un tuit on destaquen que el temporal va començar poc després que s'emetés l'alerta màxima per fenòmens meteorològics violents.

A més, s'han difós vídeos que mostren l'efecte del temporal a barris com la Vila Olímpica, on els carrers estan inundats. El Periódico va compartir aquestes escenes, que exhibeixen les conseqüències de les fortes pluges que han afectat diverses zones de la ciutat. Segons la Generalitat, s'espera que les ratxes de vent puguin superar els 90 km/h, acompanyades de calamarsa de més de dos centímetres de diàmetre.

Recomanacions de seguretat de l'Ajuntament

Davant d'aquesta situació d'alerta, l'Ajuntament de Barcelona ha publicat una sèrie de recomanacions perquè els ciutadans extremin precaucions a casa seva ia la via pública. Aquestes inclouen la revisió de teulades i desguassos per evitar inundacions i la desconnexió d'aparells elèctrics per prevenir curtcircuits. També es recomana desar en un lloc segur medicaments i documents importants, a més de retirar objectes i mascotes de l'exterior perquè no siguin arrossegats per l'aigua.

Per a aquells que s'han de desplaçar, les autoritats suggereixen conduir a baixa velocitat, frenar suaument i, si cal, aturar-se en llocs segurs, a més d'evitar creuar zones amb inundacions i mantenir una distància de seguretat amb altres vehicles.

Guàrdia Urbana reforça la seguretat al litoral

El temporal també ha afectat el litoral barceloní, on la Guàrdia Urbana ha tancat accessos a espigons i àrees amb fort onatge per prevenir accidents. Les autoritats han activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per Mal Estat del Mar, el qual s'activa quan les onades superen els 2,5 metres d'alçada i representen un risc tant per als ciutadans com per al mobiliari urbà.

Així mateix, les activitats aquàtiques com el surf, el surf de vela i el pàdel surf estan permeses sota la responsabilitat individual en fase d'alerta, encara que podrien ser prohibides si les condicions del mar suposen un perill més gran per a les persones.

Amb la ciutat en màxima alerta, les autoritats insten els ciutadans a mantenir-se informats i seguir les recomanacions oficials per evitar accidents i reduir l'impacte d'aquest temporal a la vida diària.