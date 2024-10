Tancada l'estació de la L3 de Liceu per les pluges torrencials a Barcelona

Barcelona aquest 30 d'octubre - EP

Les fortes pluges que han assotat Barcelona aquest dimecres han forçat el tancament temporal de l'estació de Liceu a la línia 3 del metro, segons ha informat Catalunya Radio. Aquest episodi de pluges intenses ha provocat múltiples incidències a la ciutat i els seus voltants, mantenint les autoritats en alerta màxima.

Alerta vermella i trucades d'emergència

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha activat l'alerta vermella a la comarca del Baix Llobregat per risc de temps violent i pedregades. La situació de perill és considerada "màxima" en aquesta zona, mentre que el nivell de risc s'ha classificat com a alt a altres comarques, com el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt Penedès.

El temporal ha saturat el servei d'emergències, que ha rebut 138 trucades fins a les 14.00 hores a causa de les pluges torrencials a Catalunya. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès, amb 55 trucades, i el Vallès Occidental, amb 44, on les fortes precipitacions han generat inundacions, talls a la mobilitat i problemes en diverses infraestructures.

Precaucions i recomanacions

Les autoritats han demanat a la ciutadania extremar les precaucions, especialment a les zones on el risc d'inundacions és elevat. A més, es recomana als usuaris de transport públic consultar les actualitzacions en temps real i preveure alternatives de mobilitat davant de possibles interrupcions com la que ha afectat l'estació de Liceu.