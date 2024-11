Grup de WhatsApp a Barcelona ofereix drogues a domicili: cocaïna, LSD i més en un perillós "menú deluxe"

Teledroga i armes a Barcelona - EP

A Barcelona, un grup de WhatsApp obert a qualsevol persona que rebi una invitació està oferint la compra i el lliurament a domicili de diverses drogues, des de cocaïna d'alta puresa fins a LSD en gotes, sense cap mena de restricció. Aquest grup, que es promociona a través d'un atractiu "menú deluxe", ha generat preocupació pel fàcil accés que ofereix a substàncies perilloses i addictives. El menú inclou cocaïna al 93%, Tussi (una barreja de cocaïna rosada amb altres substàncies), pastilles de 260 mg, ketamina, Rivotril (un fàrmac utilitzat per tractar trastorns d'ansietat), MDMA en vidre, LSD en gotes, Nexus (2C -B) i mescalina, entre d'altres.

Al grup de Whatsapp també es poden veure publicacions on s'exposen armes de foc, suggerint la seva possible venda, o bitllets falsos.

El risc de les substàncies al “menú deluxe”

Cadascuna d'aquestes drogues comporta diferents nivells de perillositat i efectes adversos per a la salut. A continuació, alguns dels riscos associats a les substàncies disponibles al grup:

Cocaïna La cocaïna és una droga estimulant extremadament addictiva. La seva puresa elevada (93%) implica un risc encara més gran de sobredosi, problemes cardiovasculars com atacs cardíacs, i danys a llarg termini en el cervell i el sistema nerviós. L'addicció a la cocaïna és ràpida i difícil de superar, i el seu consum crònic pot portar a problemes psicològics severs, com ara ansietat, paranoia i psicosi.

Tussi (cocaïna rosada) : Conegut pel seu atractiu visual, el Tussi és una barreja de cocaïna amb altres substàncies, entre elles anestèsics o drogues sintètiques. Els seus efectes poden ser molt més impredictibles que els de la cocaïna comuna, i com que és una barreja, el risc de reaccions adverses i sobredosi augmenta considerablement.

Ketamina La ketamina, un anestèsic d'ús veterinari i mèdic, és coneguda pels seus efectes dissociatius. Quan es consumeix de forma recreativa, pot portar al que es coneix com un “K-hole”, un estat similar a una experiència propera a la mort. L'abús de ketamina pot provocar problemes cognitius, pèrdua de memòria i dany a llarg termini al tracte urinari i al fetge.

Rivotril (clonazepam) Aquest medicament, usat mèdicament per al tractament de l'ansietat, és addictiu i altament perillós fora d'un context mèdic controlat. El consum recreatiu pot portar a depressió respiratòria, especialment quan es barreja amb altres drogues o alcohol, augmentant significativament el risc de sobredosi.

MDMA (Èxtasi en vidre) : Aquesta droga, utilitzada comunament en festes, afecta els nivells de serotonina al cervell i pot provocar hipertèrmia (elevada temperatura corporal), deshidratació severa i, en alguns casos, fallada orgànica. A més, el consum freqüent de MDMA pot causar problemes de memòria, insomni i símptomes depressius a llarg termini.

LSD en gotes i mescalina : Aquestes substàncies al·lucinògenes produeixen efectes intensos en la percepció, però també poden desencadenar episodis d'ansietat severa i paranoia. L'LSD és particularment arriscat perquè pot provocar el que s'anomena "mal viatge", una experiència aterridora que pot durar hores i deixar seqüeles psicològiques, especialment en persones amb predisposició a problemes mentals.

Facilitat d'accés i manca de control

Aquest grup de WhatsApp, que no requereix cap mena de verificació o control per unir-se, representa un risc d'accés a aquestes substàncies per persones joves o vulnerables. El caràcter obert, juntament amb l'aparent facilitat per adquirir aquestes drogues a Barcelona i Lloret de Mar, fa que el grup sigui particularment alarmant en el context d'una preocupació creixent pel consum de drogues sintètiques i opioides a Europa.

L'ús recreatiu d'aquestes substàncies, sense informació adequada i en condicions no controlades, comporta riscos de salut significatius i moltes vegades irreversibles, incloent-hi addiccions, danys neurològics i complicacions orgàniques que poden requerir intervenció mèdica.