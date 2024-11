Trànsit preveu l'entrada de 260.000 vehicles a Barcelona a l'operació tornada del pont | Europa Press

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu l'entrada de 260.000 vehicles aquest diumenge entre les 12.00 i les 00.00 en l'operació tornada del pont de Tots Sants, cosa que pot provocar complicacions de trànsit sobretot a les vies que circulen del nord i centre-nord de Catalunya cap a la capital catalana.

Ho ha explicat el director de l'SCT, Ramon Lamiel, en una roda de premsa a Barcelona, on ha previst que el pic de tornada i de possibles retencions serà cap a les 19 hores.

Les vies més afectades poden ser la C-14, la N-145 que prové d'Andorra, la C-16 que baixa des de Berga (Barcelona), la C-55 com a tram final i la C-17, on s'han dissenyat "petites mesures de cirurgia", apunta Lamiel, tenint en compte els vehicles que van sortir a l'operació sortida fa uns dies.

Respecte a l'AP-7, ha remarcat que instal·laran el carril addicional als trams des del nord de Barcelona, mentre que des del sud no es podrà per les condicions meteorològiques, encara que s'han pensat en altres mesures alternatives com reduir la velocitat a 100 quilòmetres per hora per evitar incidències.

Alhora, ha demanat "màxima prudència" als conductors davant la previsió de pluges a diverses zones de Catalunya per a aquest diumenge i dilluns, i els ha recomanat informar-se de les condicions viàries a l'hora d'agafar el cotxe.

Pel que fa a les afectacions de la DANA a la Comunitat Valenciana, la DGT ha limitat la circulació de vehicles pesants que travessen territori valencià, cosa que afecta també els camions que van des de la Jonquera (Girona) cap a València, ha apuntat.

Lamiel ha informat que la ruta alternativa al tancament és desviar el trànsit pesant cap a Saragossa perquè puguin agafar l'A-3 en direcció a Múrcia ia la resta dels territoris del sud peninsular.